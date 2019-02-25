Перша віртуальна жінка-ведуча запрацювала в Китаї: як вона виглядає

На китайському телебаченні з'явилась перша у світі ведуча зі штучним інтелектом. Вона працює у китайському агентстві новин "Сіньхуа".

Як пише hightech.plus, кіберведуча отримала ім'я Синь Сяомен. Її створила пошукова компанія Sogou.

Нова ведуча буде висвітлювати головні політичні події в країні - щорічні засідання Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) і Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (ВК НПКРК) тощо.

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Яка доля віртуального чоговіка-ведучого. У листопаді минулого року у цьому ж агенстві «Сіньхуа» з'явився чоловік зі штучним інтелектом Чжан Чжао. До сьогодні він вже записав вже понад 3400 новинних випусків.

Однак, його роботою глядачі насолоджуватимуться вже не довго. У компанії вже підшукали йому заміну — більш досконалу версію ІІ-коментатора Синь Сяохао, який вміє вставати з місця і жестикулювати.

Віртуальна ведуча на китайському ТБ

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