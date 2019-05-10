Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія

Конференція Google I/O 2019 офіційно завершилася і цьогоріч пошуковик справді порадував своїх фанатів. На заході представили не лише нову версію Android, але й "бюджетні" смартфони.

Техно 24 підготував для вас невеликий гайд по наймасштабнішій конференції для розробників від Google.

Головною подією Google I/O 2019 стала презентація нових доступних смартфонів із лінійки Pixel. Новинки наробили галасу ще задовго до свого офіційного анонсу. Починаючи з січня 2019 року в мережі з’являлося чимало чуток щодо характеристик, дизайну та ціни смартфонів.

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Характеристики. Нові смартфони стали спрощеними версіями флагманської лінійки Google Pixel 3. Однак обидва пристрої успадкували дизайн базової версії, без гігантської моноброви, за яку так критикували Pixel 3 XL.

Google Pixel 3a отримав дисплей розміром 5,6 дюйма, а от старша версія Google Pixel 3a XL обзавелася 6-дюймовим екраном.

Обидва пристрої працюють на базі процесора Snapdragon 670 та мають у своєму розпорядженні 4 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище на 64 ГБ.

Презентація Google Pixel 3a та Pixel 3a XL – дивіться відео

По частині камер "бюджетні" моделі не зазнали змін у порівнянні із флагманськими "пікселями". Google Pixel 3a та Pixel 3a XL отримали єдиний модуль основної камери на 12,2 Мп, та фронтальну камеру на 8 Мп.

Ціна. А от ціна новинок приємно дивує. Смартфон Google Pixel 3a отримав вартість 399 доларів (10 700 гривень). Більша версія Pixel 3a XL надійде у продаж із цінником 479 доларів (майже 13 тисяч гривень).

Тепер Nest – бренд для всіх пристроїв "розумного" будинку від Google.

Характеристики. Компанія перейменувала "розумний" дисплей Google Home Hub в Nest Hub, а також представила Nest Hub Max – збільшену версію Home Hub з вбудованою камерою для відеодзвінків через сервіс Google Duo.

Пристрій отримав 10-дюймовий HD-дисплей, вбудовану камеру на 12 Мп і стереодинаміки.

Nest Hub Max підтримує технологію Face Match – дисплей розпізнає користувача і запускає його Google-аккаунт при виявленні, перемикаючи налаштування на його особисті.

Ціна. Вартість Nest Hub Max – 229 доларів (близько 6 000 гривень), а перейменованого Nest Hub – 129 доларів (близько 3 400 гривень), він подешевшав на 20 доларів.

Google раніше вже випустила кілька бета-версій Android 10 Q, однак повну назву на презентації так і не розкрили. До презентації користувачі встигли дізнатися про такі функції.

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Основні функції Android 10 Q:

Контроль над тим, коли додатки можуть стежити за місцем розташування. Наприклад, можна обмежити відстеження часом активного використання програми. Нові жести для повідомлень. За замовчуванням при змахуванні вправо система видаляє повідомлення, а при змахування вліво відкриває додаткове меню. У другій бета-версії з'явилася можливість налаштовувати дії. Можливість ділитися паролем до мережі Wi-Fi за допомогою QR-коду. Вбудована функція запису екрану. Підтримка пристроїв з гнучкими екранами (на презентації підтвердили, що всі додатки і функції Android вже оптимізовані для нового виду пристроїв).

Інші функції. Окрім того, компанія оголосила ще про низку корисних функції та які пристрої отримають підтримку Android 10 Q. Детальніше про нову версію популярної операційки ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

Завдяки розвитку нейронних мереж розробникам Google вдалося істотно прискорити Google Assistant. Тепер голосовий асистент швидше розпізнає команди, швидше їх обробляє і видає кінцевий результат.

this demo from Google I/O is literal dark magic holy shit pic.twitter.com/thRrvuGUD9 — Owen Williams (@ow) 8 травня 2019 р.

За запевненням Google, у користувачів може скластися враження, що асистент відповідає відразу, не замислюючись про відповідь. Завдяки цьому вести з ним діалог буде набагато комфортніше.

Крім того, Google Assistant навчився краще розуміти команди людей з порушеннями мовного апарату.

Тепер доповнена реальність є частиною пошуку Google. Вона дасть змогу не тільки шукати товари або предмети, а й вбудовувати їх в повсякденну реальність буквально за кліком миші.

Таким чином можна оцінити, наскільки, наприклад, комод підійде до вашої спальні.

Очільник Google Сундар Пічаї приділив особливу увагу приватності даних користувачів. Він анонсував зміну принципів конфіденційності і призначеного для користувача контролю.



Google змінить правила конфіденційності

Наприклад, в Google Assistant можна буде вибрати, які дані надавати помічнику, а в Google Maps з'явиться "режим інкогніто".

Наша мета – створити більш корисний Google для всіх,

– підкреслив Пічаї.

Тепер звичайним користувачам залишається лише чекати, коли нові запрацюють нові функції. А от Google Nest Hub Max, Google Pixel 3a та Pixel 3a XL вже можна придбати на офіційному сайті пошукати та в офіційних рітейлерів.

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