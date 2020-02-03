Steam встановила новий рекорд за кількістю користувачів онлайн

Новий рекорд Steam становить 18 801 944 людини. Попередній рекорд становив 18 537 490 користувачів. Він був встановлений 14 січня 2018 року і протримався два роки.

Про новий рекорд платформи сповістила спільнота Steam Database на своїй сторінці у твітері.

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.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4 — Steam Database (@SteamDB) February 2, 2020

Цікаво, що кількість користувачів, які фактично перебували в цей момент в будь-якій з ігор, помітно менша, ніж два роки тому: приблизно 5,8 мільйона проти приблизно 7 мільйонів.



Синім показана кількість користувачів онлайн, червоним – кількість користувачів, які фактично перебувають у грі

Що таке Steam?Це ігрова платформа, що належить компанії Valve. Сервіс пропонує гравцям купувати і завантажувати ігри. Також він забезпечує внутрішньоігровий голосовий зв'язок і чат. Steam також забезпечує регулярне оновлення ігор та хмарні збереження ігор. В 2019 році на сайті сервісу зареєструвався мільярдний гравець .

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