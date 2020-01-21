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PlayStation 5: з'явилась офіційна дата презентації консолі

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PlayStation 5 / Рендер

Чутки про те, що офіційна прем'єра ігрової консолі від Sony – PS 5 відбудеться 5 лютого підтверджують японські джерела. У цей день компанія нарешті покаже консоль, девізом якої стала фраза "Пора грати".

У цей день Sony проведе захід PlayStation Meeting 2020, де покажуть нову приставку, повідомляє ITHome. Sony PS4 була представлена на PlayStation Meeting у лютому 2013 року. У продажу вона з'явилася лише в листопаді, тобто пройшло дев'ять місяців.

Цікаво: Sony PlayStation 5: нові деталі та зображення

Із Sony PS5 буде приблизно така ж ситуація. Відомо, що нова консоль вийде в різдвяний сезон цього року, тобто наприкінці 2020 року.

Особливості PlayStation 5

Нова консоль отримає зворотну сумісність з приставками минулих поколінь та контролерами DualShock. Консоль також отримає поки не представлений контролер DualShock 5, який повинен дебютувати разом з PlayStation 5.

До слова, нещодавно популярний інсайдер опублікував зображення PlayStation 5, сформоване на основі витоків. Цікаво, що ззовні рендер нагадує Xbox. Тож споживацький варіант PS 5, ймовірно, матиме зовсім інший вигляд, ніж девкіт, фото якого раніше з'явилися у мережі.

PlayStation 5
Зображення можливого дизайну PlayStation 5

Ціна

Наразі офіційна ціна PS 5 невідома, втім, слід очікувати на те, що коштуватиме нова консоль в районі 500 доларів. Нижчою ціна навряд чи буде, оскільки тоді вона стане не рентабельною, а вища ціна може негативно вплинути на конкуренцію з Xbox Series X.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ігри Новини Техно PlayStation Sony Ґаджети
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