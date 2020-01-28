Виробництво нових iPhone може бути під загрозою через коронавірус

Спалах коронавіруса в Китаї може поставити під загрозу виробництво нових телефонів Apple. Не секрет, що велика частина виробничих потужностей Apple зосереджена в Китаї, саме томукомпанія напряму залежить від ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на експерта аналітичного агентства Moor Insights & Strategy Патріка Мурхеда.

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Чому виробництво iPhone під загрозою

Аналітик наголошує, що багато моделей iPhone, iPad і Apple Watch збираються на заводах Foxconn і виробничих майданчиках Pegatron Corp, які розташовані в декількох сотнях кілометрів від закритого на карантин міста Ухань.

Повідомляється, що в ланцюжку поставок Apple залучені мільйони людей, більшість з яких останні кілька днів перебуває вдома, і поки невідомо, чи просила компанія співробітників залишатися по домівках і надалі, щоб запобігти поширенню вірусу.



Заводи Foxconn, що роблять продукцію для Apple, на карті зараження вірусом 2019 nCoV

На думку представника Moor Insights & Strategy, ймовірність збою в виробничому ланцюжку Apple досить висока. Проблеми можуть виникнути в поставках сировини, виробництві, складанні, тестуванні і доставці. Вся справа в складній ситуації, що виникла в країні після інтенсивного поширення коронавірусу, зазначає експерт.

Патрік Мурхед вважає, що найімовірніше, Apple зможе уникнути труднощів у виробництві лінійки iPhone 12, яка повинна вийти у вересні. Але виробничі плани нового iPhone SE, реліз якого заплановано на лютий, можуть порушитися. Однак ходять чутки, що Apple готова до будь-яких екстремальних ситуацій.

Вплив вірусу на техносегмент

За даними ВООЗ на сьогодні від коронавіруса померли понад сто осіб. Раніше через складну ситуацію в провінції Хубей компанія Huawei перенесла на кінець березня свою конференцію для розробників HDC.Cloud 2020. Також своїх співробітників закликав бути більш обережними глава Foxconn Террі Гоу.

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