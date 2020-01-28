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У Раді вирішили обкласти податками Google, YouTube, Apple та Netflix

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В Україні може з'явитися 20% податок на електронні послуги Google, YouTube, Apple та Netflix / sky

В Україні може з'явитися новий податок, який призведе до подорожчання сервісів таких ІТ-гігантів, як Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix та інших. Відповідний законопроєкт під номером №2634 вже зареєстрований. Він пропонує ввести податок на додану вартість у розмірі 20% на електронні послуги компаній нерезидентів.

З проєктом закону можна ознайомитися на офіційному сайті парламенту. Автором ініціативи є "слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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Для чого хочуть запровадити оподаткування ІТ-гігантів

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що діяльність компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги проводиться без належного оподаткування. Відтак, на думку авторів закону, це напряму призводить до чималих втрат державного бюджету, а крім того створює неконкурентне середовище для аналогічних компаній резидентів.

На кого саме вплине закон

Якщо такий закон приймуть, то подорожчання на 20% можуть відбутися з будь-якими послугами, які користувачі отримують через інтернет від компаній-нерезидентів (а це всі міжнародні корпорації такі, як Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress).

Варто зазначити, що це пошириться й на інші сфери E-commerce. тобто розміщення реклами на таких платформах, як YouTube, Facebook та Google теж суттєво зросте в ціні.

У законопроєкті вказано перелік електронних послуг. Зокрема, ними вважатимуться:

  • Постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книжок та журналів;
  • Постачання аудіо, відео, ігор, азартні ігри, та послуги з участі в таких іграх;
  • Надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;
  • Доступ до хмарних технологій;
  • Постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПЗ та електронного обладнання;
  • Надання послуг з реклами в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

У перелік не входять: послуги, які були замовлені через інтернет, але доставлені не за допомогою мережі, ПЗ на фізичних носіях, консультації по електронній пошті та надання доступу до мережі.

Міжнародним корпораціям потрібно буде зареєструватися як нерезидентам – платникам податку на додану вартість. Раз на квартал вони будуть зобов'язані подавати спрощену податкову декларацію, у якій указуватимуть вартість наданих послуг за звітний податковий період та суму податку.

Міжнародний досвід

Цікаво, що в тій же пояснювальній записці творці законопроєкту посилаються на досвід Російської Федерації, де з січня 2017-го року запрацював аналогічний закон.

Встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичною практикою в іноземних державах, наприклад в країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані, Росії тощо,
– йдеться у документі.

У контролюючому органі РФ, за час запровадження податку, зареєструвалися 1580 компаній, серед яких Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та інші.

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Автор: Михайло Года
Теги: Законодавство Верховна Рада Техно Facebook Apple Google YouTube Слуга народу Новини Техно IT-бізнес
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