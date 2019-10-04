Політ космічного корабля SpaceX Starship показали на відео

Незабаром після презентації зорельота Starship компанія SpaceX опублікувала відео, на якому детально показала як апарат виведуть на земну орбіту. Ролик демострує як будуть здійснювати запуски, дозаправки та польоти космічних кораблів, які призначені для колонізації Місяця та Марса.

Опублікований анімаційний ролик демонструє, як буде відбуватися запуск зорельота, повыдомляє Business Insider.

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Політ. Багаторазова ракета-носій Super Heavy з 37 двигунами Raptor виведе Starship на суборбітальну висоту і потім повернеться на Землю. Для дозаправки космічного корабля, який "дотягнеться" до орбіти за допомогою шести власних ракетних установок, буде використовуватися його друга модифікація, переобладнана в танкер.

За словами розробників, підсумкового запасу палива буде досить для пілотованого польоту до Місяця, а в перспективі – до Марсу.

Політ корабля Starship – дивіться відео

Повернення корабля. Хоча анімація цього не показує, порожній космічний корабель ймовірно буде самостійно повертатися на Землю, покладаючись на термостійку обшивку. Потім він приземлиться біля ракети-носія, пройде передстартовий огляд і підготується до наступного рейсу на орбіту.

За даними компанії, наступні запуски космічних кораблів будуть здійснюватися зі стартового майданчика на південному сході Техасу.

Дата першого запуску. Зауважимо, засновник і глава SpaceX Ілон Маск заявив, що вихід нового зорельота на орбіту запланований на першу половину 2020 року.

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