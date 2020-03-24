Польські чиновники запустили сервер гри Minecraft, щоб розважити студентів на карантині

У Польщі місцеві чиновники запустили сервер гри Minecraft. Таким чином вони намагаються заохотити студентів залишатись залишатись вдома під час карантину.

На сервері організували творчий конкурс, в якому потрібно побудувати копії відомих архітектурних пам’яток, передає pcgamesn.com.

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Це змагання триватиме до 27 березня. Для участі гравцям потрібна копія Minecraft і польський студентський квиток. Також там є кодекс поведінки, який потрібно дотримуватися.

Програма розваг під час карантину

Сервер Minecraft став частиною програми Grarantanna. Вона передбачає розробку різних онлайн-заходів, які мають розважити студентів, а також сприяти дистанційному навчанню під час карантину.

Також у Grarantanna запускають п’ятиденний конкурс Game Jam, учасники якого створюють гри, засновані на концепції «просування». Головна умова – учасникам має бути до 19 років.

Що відомо про коронавірус у Польщі

Наразі Польщі оголошено введення режиму епідемії. Цей режим, зокрема, передбачає зупинку навчання у школах, університетах, а також заняття у дитсадках. За недотримання цих умов запровадили штраф – до 5 тисяч злотих ( 32 500 гривень).

Станом на 23 березня у Польщі лабораторно підтверджено 634 випадки зараження коронавірусом. Внаслідок ускладнень, викликаних вірусом, загинуло 7 людей. Поки лише один хворий одужав.

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