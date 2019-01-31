Річниця смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта

Рівно рік тому, 31 січня, помер Леонід Каденюк – перший і поки єдиний український космонавт. У 1997 році Каденюк у складі американської команди на шатлі Columbia полетів у Космос. Більше цікавих фактів з біографії видатного українця – читайте далі.

Кар’єра пілота

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в с. Клішківці, на Буковині. Він закінчив Чернігівське училище льотчиків.

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За свою кар’єру пілота він здійснив політ на більш як 50 типах та моделях літаків різного призначення.

В 1971 році українцю вдалось пройти величезний конкурсний відбір та потрапити до загону радянських космонавтів-випробувачів у групу багаторазової космічної системи "Буран". Зокрема, він брав участь у відпрацьовуванні глісади зниження та заходження на посадку космічного корабля "Буран" на літаках МіГ-31 та МіГ-25.

Через 6 років, у 1977 році, Каденюк закінчив Центр підготовки льотчиків-випробувачів та отримав диплом і кваліфікацію "льотчик-випробувач".

А у 1989 рік він отримав диплом літакобудівного факультету Московського авіаційного інституту.

Політ у Космос

У 1990–1992 роках Каденюк пройшов підготовку як командир транспортного корабля "Союз-ТМ". У червні 1995 року Леонід Каденюк переміг у конкурсі на спільний українсько-американський політ.

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19 листопада перший космонавт незалежної України на кораблі NASA полетів у Космос. Каденюк здійснив політ у складі американської команди на шатлі Columbia.

Це був справжній прорив для України. Напередодні Леонід Кучма особисто говорив з Білом Клінтоном, домовляючись за політ українця.



Леонід Каденюк у Космосі

У Космосі Каденюк пробув до 5 грудня. У кожного з космонавтів екіпажу було своє завдання. Каденюк виконував роль науковця-біолога. Екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю і мохом. Космонавти мали з'ясувати як стан невагомості впливає на ріст та розвиток цих рослин.

Як пізніше пригадував Каденюк, найскладніше у Космосі було спати, адже у стані невагомості людина може заснути на стелі чи стіні. От українець спав на стіні – йому доводилось фіксувати свій спальний мішок шістьма спеціальними кріпленнями.

До речі, саме завдяки Каденюкові у Космосі зазвучав український гімн.

Я був першим, хто полетів у космос із українським прапором і виконав завдання українського уряду. У 1997 році вперше український гімн пролунав у відкритому космосі,

– розповів космонавт.

Завдяки Каденюкові у Космосі зазвучав український гімн

Пізніше, на одне з найпопулярніших питань журналістів "чи не було страшно", Каденюк лаконічно відповідав "було страшно цікаво".

Діяльність після Космосу

Після повернення на Землю першого українського космонавта нагородили відзнакою Герой України, орденом "За мужність" та вручили 15 тисяч гривень.

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У січні 1998 року він очолив управління авіації Військ ППО України. В липні 1999-го став позаштатним помічником президента Кучми з питань авіації і космонавтики. Він мав звання генерал-майор Збройних Сил України в авіації.

У 2002 році Каденюк був обраний депутатом Верховної Ради, як самовисуванець від Чернівецької області.

У січні 2011 року став радником Прем’єр-міністра України з питань авіації і космонавтики.

В останні роки космонавт займався просвітницькою діяльністю. Він написав п’ять наукових праць, в 2017 році видав книгу під назвою "Місія – Космос". Також він проводив багато зустрічей з молоддю.



Книга Каденюка "Місія – Космос"



Леонід Каденюк зустрівся з молоддю