Портал з державними послугами Дія офіційно запрацював
Міністерство цифрової трансформації офіційно запустило портал з державними послугами Дія. На порталі вже можна отримати 27 публічних послуг, зокрема – стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її.
Що можна отримати на порталі Дія
Тут можна оформити:
До теми Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом
- довідку про несудимість,
- допомогу при народженні дитини
- щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років
- низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів.
Також на порталі можна подати позов до суду або отримати послуги, пов’язані із документами водія.
Окрім того, українці можуть перевірити наявну інформацію про себе із 5 державних реєстрів.
Як скористатись послугами
Для цього на порталі потрібно зареєструватися у власному кабінеті громадянина.
У кабінеті можна побачити в тому числі документи, що вже є у мобільному додатку Дія. Наприклад, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія тощо. Для отримання послуги на порталі потрібно мати електронний підпис.
Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Раніше запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple.
В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.
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