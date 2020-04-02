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Портал з державними послугами Дія офіційно запрацював

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Портал дія запрацював / Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство цифрової трансформації офіційно запустило портал з державними послугами Дія. На порталі вже можна отримати 27 публічних послуг, зокрема – стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її.

Що можна отримати на порталі Дія

Тут можна оформити:

До теми Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом

  • довідку про несудимість,
  • допомогу при народженні дитини
  • щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років
  • низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів.

Також на порталі можна подати позов до суду або отримати послуги, пов’язані із документами водія.

Окрім того, українці можуть перевірити наявну інформацію про себе із 5 державних реєстрів.

Як скористатись послугами

Для цього на порталі потрібно зареєструватися у власному кабінеті громадянина.

У кабінеті можна побачити в тому числі документи, що вже є у мобільному додатку Дія. Наприклад, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія тощо. Для отримання послуги на порталі потрібно мати електронний підпис.

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Раніше запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple.

В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Міністерство цифрової трансформації Дія Інтернет
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