Послуга Apple Pay стала доступна для користувачів ще одного українського банку

Клієнти українського банку UkrSibbank відтепер можуть оплачувати свої покупки за допомогою iPhone. Цей банк теж підтримує платіжний сервіс Apple Pay.

Як повідомили у прес-службі банку, з 5 лютого власники карт Mastercard можуть користуватись безконтактною оплатою через Apple Pay.

Аби виконати оплату за допомогою мобільного чи смарт-годинника, потрібно прив'язати банківську картку через офіційне мобільний додаток Apple Pay.

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Таким чином, в Україні послуга Apple Pay доступна для користувачів 6 банків:

ПриватБанк Ощадбанк Монобанк Банк Восток ПУМБ UkrSibbank

Що таке Apple Pay? Це сервіс для безконтактної оплати за покупки, що можна виконати за допомогою девайсів від Apple. Для підтвердження покупки треба піднести пристрій до терміналу з підтримкою безконтактної оплати, попередньо авторизувавшись в службі будь-яким із зручних способів (Touch ID, Face ID або пароль).

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