Супермісяць 2019: яскраві фото та відео із соцмереж

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Повний місяць у лютому 2019: фото, відео
Повний Місяць 2019 / Фото з соцмереж

Повний Місяць 19 лютого 2019 року став справді унікальним явищем, яке ще називають Супермісяцем. Річ в тім, що у стадії повного Місяця супутник наблизився до Землі на максимальну відстань, тож на вигляд він був значно більший, ніж зазвичай.

Повний Місяць у лютому 2019 року став візуально найбільшим для нас супутником за це століття. Мали змогу побачити це унікальне явище і в Україні. Для нас повний Місяць зійшов о 18:00 за київським часом. Найяскравішими знімками Супермісяця користувачі ділились у соцмережах.

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Supermoon. Kuala Lumpur. Malaysia. 11:58PM 19 February 2019. . Terang bulan.. Di mana lagu Negaraku di adaptasi kan... Ade sejarah oo.. Kalau yang Tatau tu.. Cer baca ni. . Lagu Terang Bulan (ejaan asal/lama Trang Bulan) merupakan lagu yang diambil dari lagu kebesaran negeri Perak dan dijadikan popular oleh Begawan Indonesia, yang dipentaskan di Singapura sekitar 1920-an dan 1930-an. Lagu ini merupakan lagu kegemaran ramai penduduk Perak ketika itu. Lagu ini pada asalnya merupakan rentak sebuah lagu yang telah dicipta oleh penggubah Perancis, Pierre Jean de Beranger (1780-1857). . Lagu ini telah diperkenalkan oleh sebuah kumpulan pancaragam Perancis yang mengadakan persembahan di Pulau Mahéyang terletak dalam Kepulauan Seychelles. Ketika Sultan Idris dari Perak melawat England pada 1888, ia disedari bahawa Perak tidak mempunyai lagu kebangsaan. Pembantu peribadi sultan (Aide-de-camp), Raja Mansur ibni Sultan Abdullah, enggan mengaku bahawa Perak tidak mempunyai lagu kebangsaan dan dengan itu membunyikan lagu yang didengarinya dari Seychelles, melodi yang asalnya ditulis oleh Pierre Jean de Beranger. Selepas itu dia memberitahu Sultan mengenainya, dan Sultan memperkenankan lagu itu sebagai lagu kebangsaan Perak. Liriknya ditulis oleh Raja Ngah Manur bin Raja Abdullah. . Raja Muda Raja Abdullah telah menulis seni kata lagu "Allah Lanjutkan Usia Sultan" yang disesuaikan dengan irama lagu Pierre Jean de Beranger dan kemudian menjadikannya sebagai lagu rasmi Negeri Perak Darul Ridzuan. Irama lagu ini kemudiannya telah dipilih sebagai irama lagu kebangsaan negara Malaysia, Lagu Negaraku. . #wikipediamalaysia #negaraku #terangbulan #supermoon #supermoon2019 #instagrammers #igersmy #followforfollow #bestpic #photooftheday #igkl #gramwood #igmy #igerskl #huaweip20 #p20 #fullmoon #fullmoon2019

Публикация от marecza miyelli (@marecza_miyelli)

Наступного разу таким великим супутник Землі можна буде побачити аж 26 грудня 2026 року. Цікаво, що рекордно великий Місяць у цьому столітті буде аж 6 грудня 2052 року.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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