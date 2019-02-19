Супермісяць 2019: яскраві фото та відео із соцмереж
Повний Місяць 19 лютого 2019 року став справді унікальним явищем, яке ще називають Супермісяцем. Річ в тім, що у стадії повного Місяця супутник наблизився до Землі на максимальну відстань, тож на вигляд він був значно більший, ніж зазвичай.
Повний Місяць у лютому 2019 року став візуально найбільшим для нас супутником за це століття. Мали змогу побачити це унікальне явище і в Україні. Для нас повний Місяць зійшов о 18:00 за київським часом. Найяскравішими знімками Супермісяця користувачі ділились у соцмережах.
Читайте також: Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
Наступного разу таким великим супутник Землі можна буде побачити аж 26 грудня 2026 року. Цікаво, що рекордно великий Місяць у цьому столітті буде аж 6 грудня 2052 року.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно