Супермісяць 2019: яскраві фото та відео із соцмереж

Повний Місяць 19 лютого 2019 року став справді унікальним явищем, яке ще називають Супермісяцем. Річ в тім, що у стадії повного Місяця супутник наблизився до Землі на максимальну відстань, тож на вигляд він був значно більший, ніж зазвичай.