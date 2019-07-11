Представили розширення, яке дає змогу дивитися серіали на роботі

Студія Mschf Internet Studios випустила розширення для браузера Google Chrome. Його головною особливістю стала можливість перегляду серіалів та фільмів Netflix просто на роботі.

Як повідомляє knife.media, для цього програма маскує фільми під відеоконференцію Hangouts: на екрані з'являються чотири прямокутники, три з яких – заздалегідь записані ролики з людьми, а в четвертому вікні вмикається фільм.

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Зауважимо, після встановлення розширення потрібно зайти на офіційну сторінку серіалу і натиснути кнопку Netflix Hangouts.



Як виглядає розширення Netflix Hangouts

Однак будьте обережні: схема буде працювати до тих пір, поки хто-небудь не придивиться до конференції або не помітить, що ви занадто довго мовчите, не беручи участь в розмові.