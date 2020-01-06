Представлено перший комерційний нейроінтерфейс для ігор

Пристрій зчитує сигнали від зорової кори головного мозку та перетворює їх в цифрові команди. Технологія сумісна з віртуальною та доповненою реальністю і вже зараз дозволяє керувати телевізором або комп'ютером.

Пристрій представила французька компанія NextMind. Як повідомляє Venture Beat, презентація пройде в рамках виставки CES 2020. Спочатку в продаж надійде версія для розробників вартістю 399 доларів, а в другому кварталі 2020 року стартують ширші продажі.

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Як працює пристрій

Принцип роботи нейроінтерфейсу досить простий. Пристрій надівається на потиличну частину голови та знімає електроенцефалограму зорової кори. Він не лише розуміє, що саме бачить користувач, але й відчуває, коли він фокусує увагу на певному предметі. Ця інформація перетворюється у цифрові команди.



Гарнітура NextMind

За словами глави стартапу, нейробіолога Сіда Куайдера, гарнітура стане першим комерційним нейроінтерфейсом, який працює в реальному часі.

Наразі робоча версія пристрою важить близько 60 грамів та складається з окулярів й восьми оснащених мікрочіпами електродів. Це мінімальна кількість датчиків, які необхідні для зчитування активності мозку без втрати інформації. Розробники визнають, що гарнітура все ще не дуже зручна і планують в майбутньому випустити більш компактний варіант.

Демонстрація гарнітури NextMind TV:

Відкалібрувати гарнітуру і натренувавшись, можна використовувати її для управління телевізором або у комп'ютерних іграх. Щоб активувати елемент управління, досить сфокусувати на ньому увагу. Серед інших перспективних напрямків використання пристрою – технології віртуальної і доповненої реальності і навіть керування автомобілем.

Розробники пограти в Duck Hunt за допомогою гарнітури NextMind:

В даний час гарнітура NextMind працює, тільки якщо очі користувача відкриті. Однак команда стартапу планує вдосконалити технологію. Майбутні версії пристрою витягнуть з зорової кори інформацію про спогади і уявні образи. Для цього в гарнітуру додадуть додаткові алгоритми.

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