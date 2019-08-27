Осіння презентація Apple 2019: що представить компанія, коли та де дивитися

Цьогоріч у компанії Apple залишилася лише одна масштабна подія – осіння презентація, на якій представлять нові iPhone XI та анонсують запуск довгоочікуваної iOS 13. Крім того, купертінівці можуть порадувати користувачів ще низкою ґаджетів.

Що представить Apple на осінній презентації 2019, де та коли її можна буде подивитися розбиралися журналісти Техно 24.

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Де та коли дивитися

Зазвичай свої презентації Apple транслює на офіційному сайті. Осіння презентація компанії в 2019 році не стане виключенням. Крім того, Техно 24 вестиме для вас текстову онлайн-трансляцію, аби ви залишалися в курсі всіх новин компанії.

Apple показує свої нові продукти на початку осені. І хоча, поки офіційно дату не оголосили, є всі підстави вважати, що це буде 9 - 15 вересня. Саме в один із цих днів купертінівці продемонструють світу свій iPhone XI, а, можливо, і не лише його.

Що представить компанія

Отже, перейдемо до найцікавішого. Що може представити американський виробник?

iPhone XI

З ймовірністю 100% компанія покаже свій новий смартфон. Звісно, він може отримати іншу назву, але наразі в ЗМІ передбачають, що "яблучний" девайс називатиметься саме iPhone XI.



Ймовірний дизайн iPhone XI

Наразі про новинку відомо не так вже й багато. Найбільше уваги та питань викликає дизайн майбутніх смартфонів. iPhone XI отримає потрійну основну камеру, яка розміститься доволі дивним чином на тильній панелі пристрою. Вирішила Apple не відмовлятися й від "чубчика" – він і надалі красуватиметься вгорі дисплея.

Базова версія iPhone XI отримає 5,8-дюймовий екран, Max-модифікація зможе похизуватися розміром дисплея 6,5 дюйма. Натомість "бюджетна" версія iPhone XI отримає діагональ 6,1-дюйма.



В iPhone XI залишиться моноброва

Інші характеристики смартфонів, швидше за все, з’являться ближче до презентації.

iOS 13

З такою ж ймовірністю в 100% Apple анонсує запуск нової версії своєї операційної системи. Зазвичай, компанія випускає офіційний апдейт ближче до жовтня.

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З цікавих особливостей нової операційки відзначимо вбудований редактор зображень, який став набагато функціональнішим. До того ж, смартфони, які мають подвійні модулі камер (iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max) отримають унікальну можливість редагувати портретні знімки та виставляти світло.

В iOS 13 нарешті з’явиться довгоочікувана темна тема, "Карти" отримають новий дизайн та багато чого іншого, про що ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Apple Watch 5

Так само аналітики переконані, що на осінній презентації, компанія з Купертіно покаже оновлений смарт-годинник.

Ринок смарт-годинників поки адекватно сприймає появу однієї нової моделі від Apple в рік, тому компанії немає сенсу пропускати черговий цикл оновлення.



Apple Watch 5 можуть представити на осінній презентації

Дизайн Apple Watch залишиться колишнім, завезуть поліпшену начинку і програмні фішки. Можливо, анонсована в цьому році система вимірювання ЕКГ добереться до більшої кількості країн.

iPad Pro 2019

З ймовірністю 80% восени Apple представить оновлену лінійку планшетів. iPad Pro можуть оновити під кінець року без серйозних нововведень. Це станеться, якщо за півроку активної експлуатації поточної моделі з'являться косяки і проблеми. Можуть змінити покриття пристрою, додати ребра жорсткості або щось ще.



Apple може несуттєво оновити планшет iPad Pro

Навряд чи Apple готує інші новинки, адже більшість вже показали на WWDC 2019. Тому поки очікуємо від компанії саме таких продуктів.

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