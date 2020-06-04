Приват24 не працює: в роботі сервісу стався масштабний збій
Популярний банківський сервіс Приват24 перестав працювати у четвер, 4 червня. Через масштабний збій користувачі не можуть зайти в додаток та проводити платежі – не працює навіть авторизація.
24 канал повідомляє, що окрім неробочого дотака від Приватбанку також неможливо додзвонитися на гарячу лінію банку.
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В чому проблема
Наразі невідомо чому Приват24 перестав працювати. Варто зазначити, що лише тиждень тому, 27 травня, банк мав схожі проблеми. Тоді сервіс Приват24 також перестав працювати через масштабний збій.
Користувачі у твіттері та фейсбуці жаліються на сервіс.
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Коли сервіс знову запрацює
Жодної інформації про відновлення роботи сервісу Приват24 наразі немає. Ситуацію у банку поки не прокоментували, тож залишається чекати, коли фахівці відновлять роботу сервісу.