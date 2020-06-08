Програміст з Австрії Яннік Зіберт створив просту браузерну гру TitleRun, яка вміщується в заголовку вкладки браузера. За механікою це аналог гри T-Rex Runner з біжучим динозавриком, яка з'являється в браузерах на базі Chromium, коли немає інтернету.

У TitleRun весь ігровий всесвіт зменшений до одного рядка, а замість динозавра і перешкод – блокові символи з Unicode.

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Особливості незвичної гри

Управління стрибком героя в грі здійснюється клавішами пробіл або Page Up. У поточній версії (1.0.0) швидкість гри TitleRun міняти не можна. Рекомендовані браузери для гри – Chrome або Firefox.

Якщо гравець вдаряється об перешкоду, то він помирає, а гра закінчується. В кінці карти знаходиться відмітка фінішу з прапором ⚑. Після її успішного досягнення в заголовку вкладки відображається напис "Ви перемогли", а також з'являються отримані гравцем ігрові очки.



Ігровий процес виводиться в заголовок вкладки браузера



Після проходження карти в заголовок вкладки виводиться результат "забігу"

Хоча в грі наразі до вибору запропоновані лише три різні карти, кожен користувач може створити свою власну карту за допомогою localStorage у своєму браузері і навіть поміняти ігрові значки персонажів.

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Вихідний код гри TitleRun Зіберт опублікував на GitHub під ліцензією GPL.

До того ж Зіберт розмістив на сайті гри bookmarklet – кнопку з кодом на JavaScript, яку можна зберегти на панелі закладок і потім запускати гру у вкладці на будь-який інший сторінці браузері.