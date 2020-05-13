Програміст зіграв у відеогру на комп'ютері півстолітньої давності: відео

У 2020 році ґеймери вже звикли до того, що персональний комп'ютер – це невелика коробка, а взаємодія з ним не завдає труднощів завдяки максимально інтуїтивному інтерфейсу. Але колись все було не так. Що ж собою являла комп'ютерна гра півстоліття тому?

Про те, що було колись, нагадав власник YouTube-каналу під ніком somecomputerguy. Чоловік відшукав "персональний" комп'ютер з 60-х років і протягом пів року намагався його полагодити. Це вдалося, і машина запрацювала. Тоді somecomputerguy вирішив показати світу, що ж собою являв ґеймінг в середині минулого століття.

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То який він, ґеймінг з 60-х

Загалом, напевно більшість сучасних ґеймерів здалися б уже на етапі запуску відеогри. Для цього somecoputerguy скористався двома різними магнітними стрічками, а для їх прочитання довелося налаштовувати комп'ютер в потрібний режим читання і завантаження інформації.



Комп'ютер SEL 810A

Процес максимально непрозорий: програміст клацав тумблерами так довго, що навіть прискорив відео. Через приблизно 5 хвилин налаштування системи на екрані з'явилася гра.

Відео запуску відеогри на старому комп'ютері:

Текстовий інтерфейс пропонує посадити літаючий апарат на Місяць. І ні, ним не вийде керувати так само зручно, як і в сучасних іграх. Весь ґеймплей полягає в ручному введенні потужності двигуна таким чином, щоб до моменту посадки досягти певних значень, на ходу розраховуючи математичні дані.

Що ще говорити: відеоігри зараз стали набагато простіше, доступніше і зрозуміліше пересічному користувачеві. І, що найважливіше, набагато веселіше.

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