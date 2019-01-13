Програміст створив унікальний додаток, який може знайти ідеальну пару
Програміст Джуліан Александер створив спеціальний додаток для знайомств, який дозволяє людині знайти собі ідеальну пару завдяки штучному інтелекту.
Про це програміст написав на форумі Reddit.
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Створений додаток називається "Джульєтта" і вже доступний в iTunes. За словами Джуліана Александера, додаток знаходить потенційного партнера й аналізує з ним бесіду, виявляючи тим самим симпатію або антипатію. У пари є обмежений час, щоб пізнати один одного.
Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде людині ідеальну пару. Додаток "Джульєтта" враховує спільні інтереси кожного співрозмовника, манеру спілкування та фізичні характеристики,
– написав 24-річний програміст.
Поки що додаток спробували лише 1,5 тисячі людей, його рейтинг в iTunes 2,1 з 5 (на основі 22 оцінок).
Варто додати, що цей додаток є аналогічним тому, який був у серіалі "Чорне дзеркало". Там система озвучує, скільки часу партнери пробудуть разом, збирає всю інформацію про перебіг стосунків, реакції на різні ситуації та допомагає людям знайти "абсолютно споріднену душу".
Кадр з фільму "Чорне дзеркало", де люди шукали ідеальну пару через додаток
До слова, нещодавно соціальна мережа Facebook запустила власний сервіс знайомств Facebook Dating, який працює всередині додатка. Наразі він доступний лише у Колумбії.