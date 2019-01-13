Програміст створив унікальний додаток, який може знайти ідеальну пару

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Програміст створив унікальний додаток, який може знайти ідеальну пару
Програміст створив унікальний додаток, який може знайти ідеальну пару / Народна правда

Програміст Джуліан Александер створив спеціальний додаток для знайомств, який дозволяє людині знайти собі ідеальну пару завдяки штучному інтелекту.

Про це програміст написав на форумі Reddit

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Створений додаток називається "Джульєтта" і вже доступний в iTunes. За словами Джуліана Александера, додаток знаходить потенційного партнера й аналізує з ним бесіду, виявляючи тим самим симпатію або антипатію. У пари є обмежений час, щоб пізнати один одного.

Я кілька місяців налаштовував штучний інтелект, який знайде людині ідеальну пару. Додаток "Джульєтта" враховує спільні інтереси кожного співрозмовника, манеру спілкування та фізичні характеристики,
– написав 24-річний програміст.

Поки що додаток спробували лише 1,5 тисячі людей, його рейтинг в iTunes 2,1 з 5 (на основі 22 оцінок). 

Варто додати, що цей додаток є аналогічним тому, який був у серіалі "Чорне дзеркало". Там система озвучує, скільки часу партнери пробудуть разом, збирає всю інформацію про перебіг стосунків, реакції на різні ситуації та допомагає людям знайти "абсолютно споріднену душу". 

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Чорне дзеркало", де люди шукали ідеальну пару через додаток

До слова, нещодавно соціальна мережа Facebook запустила власний сервіс знайомств Facebook Dating, який працює всередині додатка. Наразі він доступний лише у Колумбії.

Теги: Техно Штучний інтелект Додатки Психологія
Джерело: 24 канал
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