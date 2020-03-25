Prometheus запускає безкоштовний курс з української мови

Популярна платформа з онлайн-курсами Prometheus запускає безкоштовний курс з вивчення української мови "Українська за 27 уроків". Програму розробили спільно із проєктом "Є-мова".

Деталі

Як розповіли укладачі курсу, уроки створені таким чином, щоб розвивати навички спілкування у студентів, аби вони вчилися говорити українською в побуті, та інших життєвих ситуаціях.

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У програмі курсу є заняття з фонетики, тобто студенти зможуть розвивати вимову голосних та приголосних в українській мові.

Також тут передбачено тематичні блоки "Погода", "Час і період", "Моя сім’я", "Моя професія", "Транспорт" тощо.

На кого розрахований

Курс розробили для елементарного рівня вивчення мови (А1-А2). Тобто уроки розраховані на тих користувачів, які не говорять українською ані вдома, ані на роботі, але хотіли би підтягнути знання державної.

Як кажуть організатори, такий формат вивчення української підійде для українців Донецької та Луганської областей, чи з Криму. Також навчання буде корисним для вступників до вишів, які хочуть покращити навички розмовної української мови.

Коли і де дивитись

Курс є безкоштовним і стартує 2 квітня. Тож це хороша нагода з користю провести карантин. Заняття можна переглядати за посиланням.

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