Прототип корабля SpaceX загорівся під час випробувань: відео

17 липня компанія SpaceX провела вогняні випробування апарату Starhopper. Цей апарат призначений для відпрацювання технологій зльоту і посадки для майбутньої надважкої ракети Starship. Однак, випробовування закінчились пожежею.

Як передає Space.com, якби тестування пройшло успішно, то проект перевели б на стадію повноцінних льотних випробувань.

Що трапилось. Під час другого тестового запису двигуна Raptor сталося загоряння по всьому корпусу, через що випробування довелося зупинити.

Цікаво: Вибух Crew Dragon під час тестування: у SpaceX назвали причину

Випробування тривало 5 секунд і здавалося успішним, та після запуску двигуна Raptor, корабель охопило яскраво-помаранчеве полум'я.

"Хоча пожежа виглядала дуже небезпечною, Starhopper, фактично, не постраждав від пожежі. Ситуація стане більш ясною, коли інженери SpaceX вивчать стан апарату", – заявив астрофізик з Гарвардського університету в США Джонатан Макдауелл.

Момент загоряння можна побачити на відео з 51:17 по 51:28

Причина. Попередня версія говорить про те, що через поломку системи подачі палива в двигун стався витік і великий обсяг вивільненого метану загорівся. Однак, детальніше в компанії обіцяють розповісти після проведення дослідження.

Наразі SpaceX перебуває на ранніх стадіях тестування Starhopper. Кінцевий прототип має бути оснащений трьома двигунами Raptor. У зорельота їх буде шість, а у надважкій ракети буде 31 Raptor.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно