Президент РФ Володимир Путін вважає, що російський програміст Євген Касперський може стати таким же прикладом для наслідування, як і відомий американський підприємець, засновник Tesla та SpaceX, Ілон Маск.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС. На думку Путіна, Касперський є одним із лідерів у світі технологій.

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У нас Касперський є. Я думаю, що він нічим не гірший. Якщо б його компанію не утискали у США, штучно не стримували конкуренцію, то було б ще краще,

– сказав російський президент.

Що відомо про Касперського?Євген Касперський – російський програміст, один із засновників і голова "Лабораторії Касперського". Він неодноразово запевняв, що не є шпигуном, а Росія не використовує програми "Лабораторія Касперського" з метою кібершпигунства.



Водночас у 2017 році Міністерство національної безпеки США заборонило використання продуктів "Лабораторії Касперського" на усіх урядових комп'ютерах. До цього The Wall Street Journal провела розслідування, під час якого встановила, що Росія отримала доступ до секретних даних Агентства з національної безпеки США за допомогою антивірусної програми "Лабораторії Касперського". Затримати хакерів, які це зробили, вдалося за допомогою ізраїльських спецслужб.



Посольство Росії у США переконане, що заборона використання ПЗ "Лабораторії Касперського" – це "прояви русофобії".