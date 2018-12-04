У вівторок, 4 грудня, в рамках події Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018 відбулася офіційна презентація однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 855, яка раніше була відома під назвою Snapdragon 8150. До слова, всі характеристики новинки з'явилися в мережі задовго до офіційного анонсу.

Новий процесор компанії виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом, а виробництвом чіпсета займеться компанія TSMC, а не Samsung, яка займається виробництвом Snapdragon 845. Пов'язано це з тим, що TSMC на місяць випереджає Samsung в розробці 7-нанометрових рішень.

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Snapdragon 855 отримав архітектуру, подібну до нового 7-нанометрового Kirin 980 від Huawei. Процесор має трикластерну архітектуру з вісьмома ядрами. Частота найбільш потужного блоку сягає 2,84 ГГц. Ядра двох інших кластерів зможуть функціонувати на частотах до 2,4 ГГц і до 1,78 ГГц. Один кластер включає чотири ядра з кодовою назвою Silver та середньою продуктивністю, другий і третій – по два ядра з кодовими назвами Gold і Gold + підвищеної продуктивності.



Qualcomm Snapdragon 855 представили офіційно

Відзначимо, що ми маємо справу з Kryo 835 Gold і Silver – кастомними ядрами ARM Cortex-A75 і Cortex-A55. Тим більше, що об'єм кеш-пам'яті L2 трьох ядер Kryo Gold і чотирьох Kryo Silver у Snapdragon 855 співпадає з таким у ядер Gold і Silver чіпсета Snapdragon 845. З цієї схеми вибивається лише одиноке ядро ​​Kryo Gold з подвоєним об'ємом кеша. І не виключено, що воно побудоване на свіжих ядрах ARM Cortex-A76.



Qualcomm Snapdragon 855 забезпечить покращену роботу сканера відбитків пальців

За попередніми даними, ними стануть Cortex-A-55 і A-76. Перші, під кодовою назвою Silver, працюватимуть на частоті 1,7 ГГц, а другі під кодовою назвою Gold – на частоті 2,6 ГГц.



Характеристики процесора Qualcomm Snapdragon 855

Відзначається, що основою графічної підсистеми слугує прискорювач Adreno 640.

Чіпсет оптимізований для ігрового застосування, в ньому реалізована підтримка нової функції Snapdragon Elite Gaming.

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У той же час графічна підсистема оптимізована для додатків доповненої реальності. У чіпсеті міститься спеціалізований блок для обробки вхідної графічної інформації. Він обробляє дані "обчислювальної фотографії" і покращує фотографії та відео аналогічно функції Night Light в Google Pixel 3. Іншими словами, чіпсет може "домальовувати" відсутні дані.

Крім того, повідомляється про наявність тривимірного звукового датчика, який дозволяє поліпшити роботу сканерів відбитків пальців в дисплеї. Завдяки цьому датчику вдалося підвищити чутливість сканерів відбитків пальців, завдяки чому вони зможуть ефективно використовуватися навіть при наявності захисної плівки на дисплеї.



Qualcomm Snapdragon 855 забезпечить кращий ігровий досвід

Крім того, Snapdragon 855 буде підтримувати 5G-мережі завдяки модему Snapdragon X50. Однак через те, що на даний момент ринок знаходиться в перехідному стані, стандартна модифікація чіпсета отримає модем Snapdragon X24, який незначно поступається 5G-рішенням. Даний модем здатний видавати швидкість завантаження до 2 Гбіт за секунду, а швидкість віддачі до 316 Мбіт за секунду. До прикладу, Snapdragon 845 з модемом X20 видає 1,2 Гбіт за секунду і 150 Мбіт за секунду відповідно.

Результати різних тестів, що з'явилися в інтернеті, говорять про те, що рішення Snapdragon 855 демонструє доволі високу продуктивність. Наприклад, процесор ставить рекорди в бенчмарках по оцінці швидкодії на операціях, пов'язаних зі штучним інтелектом.

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За результатами випробувань в популярному синтетичному тесті майбутній наступник Snapdragon 845 зміг набрати 362 292 бали, ставши першим CPU, який подолав планку в 360 000 пунктів під управлінням операційної системи Android. Абсолютним же рекордсменом серед мобільних рішень як і раніше залишається Apple A12X Bionic з рекордним результатом – понад 560 000 очок.



Qualcomm Snapdragon 855 має значні покращення, у порівнянні з Snapdragon 845

До слова, вже кілька виробників смартфонів заявили про свою готовність випустити ґаджети на базі процесора Snapdragon 855. Одним із перших може стати Meizu 16s, який представлять на початку 2019 року. Окрім того, про свої наміри стати першими на ринку оголосив і китайський виробник Xiaomi. Новий флагман компанії Xiaomi Mi 9 представлять на початку року. Також до вже вище згаданих компаній приєднаються Samsung, LG, HTC, Motorola, Google, Sony, OnePlus, Oppo, та Vivo.

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