Реальні характеристики iPhone 11 виявилися гіршими, ніж очікувалося

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Реальні характеристики iPhone 11
Реальні характеристики iPhone 11 / Фото з вільних джерел

Під час осінньої презентації 2019 року Apple традиційно не розкривала більшості характеристик нових iPhone: про детальні специфікації користувачі дізнавалися з витоків. Однак й імениті інсайдери інколи помиляються і на практиці характеристики довгоочікуваних смартфонів виявилися далеко не такими, як прогнозувалося.

Китайський регулятор TENAA пролив світло на реальні характеристики всіх трьох моделей – цифри виявилися не найвидатнішими, передає Wccftech.

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Оперативна пам'ять. Всупереч чуткам, iPhone 11 Pro і 11 Pro Max не отримали по 6 ГБ оперативної пам'яті – обсяг оперативки обох модифікацій флагмана 4 ГБ RAM-пам'яті, як і в молодшій версії iPhone 11.

Дисплей. Стало відомо і про роздільну здатність OLED-дисплея кожної моделі: 1792х828 пікселів у 6,11-дюймового iPhone 11, а у версій Pro і Proi Max – 2436x1125 і 2688х1242 при діагоналі 5,85 і 6,46 дюйма відповідно.

Акумулятор. Регулятор також розкрив ємність акумулятора новинок: iPhone 11 Pro – 3046 мАг, iPhone 11 – 3110 мАг, iPhone 11 Pro Max – 3969 мАг, як і повідомлялося раніше.

Дата старту продажів та ціна. Продажі новинок стартують завтра, 20 вересня. Стартова ціна iPhone 11 в Україні складе 23 999 гривень (за "найдешевший" смартфон).

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Теги: Новини Техно Техно iPhone iPhone 11 Apple Смартфони
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