Red Dead Redemption 2 на PC: гра пройшла класифікацію в Австралії

Поки прихильники PC-геймінгу очікують анонс Red Dead Redemption 2 для своєї платформи, студія Rockstar провертає якісь "темні" справи. Раніше в мережі вже з’являлась інформація, що тайтл зі схожою назвою намагався пройти класифікацію в Австралії і, схоже, йому це вдалося.

Що відомо про класифікацію? Продукт із заголовком Red Dead Redemption 2 в категорії "комп'ютерні ігри" отримав від австралійських регулюючих органів рейтинг MA 15+, повідомляє Reddit.

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Це означає, що через жорстокі сцени і серйозні теми в нього не зможуть пограти геймери віком молодше 15 років. У теорії.



Red Dead Redemption 2 отримала віковий рейтинг 15+

Про що це може свідчити? Про що саме йдеться, поки невідомо. Звичайно, більшість геймерів вважає, що це довгоочікувана PC-версія минулорічного шедевра, але на ділі все може обмежитися звичайним доповненням для консольних видань.

Трейлер Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Що відомо про гру? Нагадаємо, Red Dead Redemption 2 побачила світ 26 жовтня 2018 року. Гра вийшла на двох платформах: PlayStation та Xbox, а от PC-геймери досі плекають надії побачити тайтл на комп'ютерах.

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