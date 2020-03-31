РНБО розробила карту поширення коронавірусу в Україні та світі
Інтерактивна карта містить дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, кількість померлих і тих хто одужав. Інформація наведена в інтерактивній карті оновлюється щоденно.
Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі. Про це прес-служба РНБО повідомила у твітері.
Важливо Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
Інтерактивна карта поширення COVID-19 доступна за посиланням.
На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні. Також наводиться інформація про ситуація у світі.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно