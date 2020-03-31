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РНБО розробила карту поширення коронавірусу в Україні та світі

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Ілюстративне фото / Unsplash

Інтерактивна карта містить дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, кількість померлих і тих хто одужав. Інформація наведена в інтерактивній карті оновлюється щоденно.

Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі. Про це прес-служба РНБО повідомила у твітері.

Важливо Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

Інтерактивна карта поширення COVID-19 доступна за посиланням.

На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні. Також наводиться інформація про ситуація у світі.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні РНБО Інтернет
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