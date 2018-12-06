Робота навчили керувати авто

54 Читать новость на русском
Робота навчили керувати авто
Робота навчили керувати авто

У Японії інженери навчили робота керувати автомобілем. Людиноподібна машина вміє виконувати стандартні схеми управління: керувати та тиснути на педалі.

Про це повідомляє IEEE Spectrum.

Так, робот може виявити перешкоди перед автомобілем і пригальмувати.

Читайте також: Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки

Робот ззовні схожий на людину: він має пари ніг та рук, кожна з яких складається з безлічі сегментів, які приводяться в рух електромоторами.

Як повідомили розробники, робота було складно навчити виявляти перешкоди та гальмувати.

Робот керує машиною: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Японія Штучний інтелект робототехніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
5 грудня 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
669
Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
4 грудня 22:51 Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
535
Розумна техніка для кухні, що істотно спрощує процес готування їжі
29 листопада 10:00 Розумна техніка для кухні, що істотно спрощує процес готування їжі
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
4 грудня 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
714
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2291
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1920
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук