Робота навчили керувати авто

У Японії інженери навчили робота керувати автомобілем. Людиноподібна машина вміє виконувати стандартні схеми управління: керувати та тиснути на педалі.

Про це повідомляє IEEE Spectrum.

Так, робот може виявити перешкоди перед автомобілем і пригальмувати.

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Робот ззовні схожий на людину: він має пари ніг та рук, кожна з яких складається з безлічі сегментів, які приводяться в рух електромоторами.

Як повідомили розробники, робота було складно навчити виявляти перешкоди та гальмувати.

Робот керує машиною: відео

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