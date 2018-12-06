Робота навчили керувати авто
У Японії інженери навчили робота керувати автомобілем. Людиноподібна машина вміє виконувати стандартні схеми управління: керувати та тиснути на педалі.
Про це повідомляє IEEE Spectrum.
Так, робот може виявити перешкоди перед автомобілем і пригальмувати.
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Робот ззовні схожий на людину: він має пари ніг та рук, кожна з яких складається з безлічі сегментів, які приводяться в рух електромоторами.
Як повідомили розробники, робота було складно навчити виявляти перешкоди та гальмувати.
Робот керує машиною: відео
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Джерело: Техно
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