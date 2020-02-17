Rocket Lab перевірить орбіту для майбутньої навколомісячної станції Gateway

NASA вибрала американську компанію Rocket Labs для запуску малого супутника CAPSTONE на місячну орбіту. Апарат буде відправлений на борту ракети Electron на початку 2021 і стане важливим етапом у програмі створення населеної навколомісячної станції.

Для чого запускають супутник

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25-кілограмовий супутник, зібраний компанією Advanced Space для NASA, підніметься на близькопрямолінійну гало-орбіту навколо Місяця, ту ж саму, яка призначається для майбутньої станції Gateway. Завданням супутника буде перевірка стабільності цієї орбіти, яку досі жодного разу не використали для космічних кораблів, повідомляє Space News. Його досвід допоможе фахівцям NASA в розробці програми створення населеної навколомісячної станції Gateway.

Як запустять супутник

Для виведення супутника на орбіту Rocket Labs скористається космічною платформою "Фотон", яку компанія розробляє на базі ракети "Електрон". Вона запустить CAPSTONE на траєкторію до Місяця. Після цього супутник активує власний двигун і зайде на гало-орбіту – так називається періодична тривимірна орбіта навколо точок Лагранжа. Весь процес маневрування займе три місяці.

Майбутній запуск буде не першим замовленням, яке молодий стартап Rocket Labs виконує для NASA. У грудні 2018 компанія запустила 13 малих супутників Cubesat. Старт до Місяця відбудеться на нещодавно відкритому майданчику LC-2 на космодромі Воллопс в штаті Вірджинія.

Підготовка місячної станції Gateway

У листопаді інженери NASA випробували двигуни AEPS для місячної орбітальної станції Gateway. Їх потужність складе 25 кВт, а живитися вони будуть від сонячних батарей ROSA, які вироблятимуть до 60 кВт. В ході випробувань система продемонструвала високий рівень енергії, необхідний для управління платформою.

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