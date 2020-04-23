Росіяни назвали S.T.A.L.K.E.R. "вітчизняною" грою: це розізлило українського геймдизайнера
Російський автор Андрій Подшибякін у своїй книгі "Час ігор!" назвав українську гру S.T.A.L.K.E.R. та білоруську World of Tanks – російськими "вітчизняними" іграми.
Це дуже обурило українського геймдизайнера Сергія Мохова. Свої емоції він висловив на сторінці у Twitter.
До теми 10 років World of Tanks: в Україні запускають масштабний проєкт "Десятиліття"
"Я перепрошую, вони там у РФ взагалі оху..ли? S.T.A.L.K.E.R. і World of Tanks у їхньому розумінні – це "отєчєствєнниє" ігри? І борщ може російський? А дідька лисого нє?", – написав Мохов.
Деяких користувачів така груба манера висловлювання дизайнера обурила. Тож згодом він пояснив, що просто не зміг нормально сприймати той факт, що здобутки українців приписують розробникам з інших країн.
Мохов пояснив своє обурення / Скріншот
Про що книга
"Час ігор!" – це історія про ігрову індустрію на території пострадянського простору. Як сказано в описі до книги – це історія "від Parkan до World of Tanks, від Cut the Rope до STALKER, від "Дальнобойщиков" до "Ил-2" – кожна глава заснована на новому інтерв'ю з титанами вітчизняної розробки".
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