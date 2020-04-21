Російські хакери атакували в Чехії лікарні, МОЗ та аеропорт, – ЗМІ

Кібератаку здійснили на деякі чеські лікарні, а також празький аеропорт та Міністерство охорони здоров’я. За цими атаками, ймовірно, стоять російські хакери. Україна вже засудила хакерські атаки.

"Кібератаки на чеські лікарні чи аеропорти? "Стрілянину" мала організувати іноземна наддержава, сліди ведуть у Росію", – повідомляє видання Lidovky.

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Чехія через COVID-19 переживає один із найскладніших періодів у сучасній історії. При цьому медзакладам країни з минулого тижня доводиться боротися зі ще одним небезпечним вірусом, який поширюється через інтернет, мовиться у повідомленні.

Хакери атакували на лікарні в Остраві, Оломоуці, а також у районах Пардубіце та Карлові Вари. Атак зазнали також Міністерство охорони здоров’я та аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі.

Слідчі схиляються до висновку, що за нападами стоїть іноземна держава, а саме Росія, повідомляє видання з посиланням на близькі до слідства джерела.

Що саме вказує на російських хакерів

Експерти надалі працюють над аналізом захищених даних. Проте вже зараз фахівці кажуть, що на російських хакерів вказують використовувані IP-адреси, унікальна кількість комп’ютерів, які підключаються до інтернету, та тип шкідливого програмного забезпечення, яке зловмисники використовують для спроби проникнення у критичну інфраструктуру.

Реакція України

Посольство України в Чехії вже засудило кібератаки на чеські медичні установи.

"Ми засуджуємо кібератаки на чеські медичні установи. Вони особливо цинічні під час пандемій. Україна, яка вже 6 років стикається з війною Росії, в т. ч. кібернетичною, солідарна з чеськими друзями і рада ділитися своїм досвідом боротьби з агресором", – мовиться у повідомленні дипвідомства у твіттері.