Російський суд оштрафував Twitter через відмову локалізувати дані росіян

Суд в Москві оштрафував соціальну мережу Twitter через відмову локалізувати дані росіян. Розмір штрафу склав 4 мільйони рублів (півтора мільйона гривень). Як відомо, раніше Роскомнадзор завів справу на Twitter і Facebook.

Як передає російський "Интерфакс", у 2019 році на Twitter та Facebook теж заводили схожі справи, в результаті соцмережу було оштрафовано на 3 тисячі рублів (1 140 гривень).

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Раніше "Роскомнадзор" порушив справу відносно Facebook та Twitter. Глава "Роскомнадзору" Олександр Жаров заявляв, що компанії мали час до 31 січня, щоб відповісти на запит про локалізацію даних російських користувачів.

У відомстві переконували, що практично усі 100% операторів виконують цю вимогу по локалізації. При цьому, Twitter не виконав вимоги щодо локалізації баз даних російських користувачів на серверах.

Нещодавно в Росії прийняли закон, за яким штрафи за відмову локалізувати дані росіян багаторазово зросли – від одного до шести мільйонів рублів. У грудні 2019 року його підписав президент Володимир Путін.

Зберігати дані росіян в Росії зобов'язує Закон про персональні дані, який вступив в силу в вересні 2015 року.

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