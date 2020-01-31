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Роскомнадзор завів справу проти Facebook та Twitter: що сталося

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Роскомнадзор завів справу проти Facebook та Twitter / Unsplash

Роскомнадзор порушив адміністративну справу проти Twitter та Facebook. Компанії звинувачують у тому, що вони своєчасно не надали даних про перенесення персональних даних росіян на російські сервери.

Адміністративну справу про правопорушення завели 31 січня. Компаніям загрожує штраф від 1 мільйона до 6 мільйонів рублів.

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В Роскомнадзорі уточнили, що протокол складали у присутності представника компанії Twitter, тоді як представник Facebook для процедури не прийшов. Протокол направлять до суду протягом трьох робочих днів.

Відзначимо, у грудні 2018 року Роскомнадзор зажадав, щоб Twitter і Facebook зберігали дані російських користувачів на території РФ. Відповіді компаній відомство визнало формальним і оштрафувало кожну з них на три тисячі рублів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Росії Інтернет Новини Техно Facebook Twitter
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