Рослини у марсіанському ґрунті можуть рости краще, ніж у земному: створили цікаве рішення

Вчені із Вагенінгенского університету вже тривалий час працюють над експериментом з вирощування рослин в марсіанському та місячному ґрунті. Вони дійшли висновку, що можна використовувати сечу, як основне джерело для добрива.

Як передає wur.nl, під час експерименту вчені вирішили використовувати фосфатний мінерал струвіт, отриманий на очисних спорудах в районах Західний Амстердам, Ден Бош і Куйк.

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Для чого

Річ у тому, що доставка на Марс корисного вантажу, в тому числі добрив, дуже витратна. Тож перед вченими стоїть завдання – знайти альтернативне рішення.

Тож у жовтні 2019 року в цьому університеті посадили в "марсіанському" і "місячному" ґрунті крес-салат, руколу, помідори, редьку, жито, кіноа, шніт-цибулю, шпинат, горох і цибулю-порей. Усі ці рослини, за винятком шпинату, дуже добре росли й давали урожай.

Вчені вивчали родючість марсіанського і місячного ґрунту

Як проходив експеримент

Вчені заповнили 60 горщиків "місячним", "марсіанським" та земним ґрунтом. Найбільше зростання показали рослини в удобреному ґрунті, причому найкращий результат був не у земній, а в місячній та марсіанській землі. Чим більше додавали добрива струвіту, тим швидше росли "марсіанські" рослини.

Як виявилось цей мінерал струвіт можна отримати з сечі.

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