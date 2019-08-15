Розбиваємо надії: "Пошта Росії" замість подарунку доставила купку сміття

Про "Пошту Росії" жартують вже давно: то відправлення прийде на пів року пізніше, то з ним щось станеться. Однак, ці жарти не безпідставні, адже креативний директор японської компанії Tango Gameworks замість подарунку від російського фаната отримала купку сміття.

Ікумі Накамура опублікувала в своєму Twitter воістину жалісливе відео. Інтернет-зірка розпаковує посилку від фаната, але виявляє в коробці лише відлуння колишньої величі: по дорозі з Росії в Японію керамічний сувенір розбився.

Читайте також: Японець хотів підпалити офіс компанії Square Enix через невдачі у грі

Жінка, втім, подякувала і за такий сюрприз І щоб старання фаната не пройшли даром, Ікумі взялася за відновлення керамічної фігурки, і вже досягла успіху в цьому.

Here comes a mystery from Russia.

We know it’s hard to unravel this puzzle, however we have to do what we need to do.



Я рад, что это хороший подарок! ARIGATO

Здесь приходит загадка из России.

Мы знаем, что эту головоломку трудно разгадать.



ロシアより謎をこめて pic.twitter.com/BJeyw6gJgi — Ikumi Nakamura (@nakamura193) August 13, 2019



Відновлення подарунку

Хто така Ікумі Накамура? Це креативний директор японської компанії Tango Gameworks. Вперше жінка з'явилася на E3 під час презентації проекту Ghostwire: Tokyo і підкорила серця гравців. Користувачі масово підписуються на неї в соцмережах і купають у любові та увазі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно