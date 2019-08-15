Розбиваємо надії: "Пошта Росії" замість подарунку доставила купку сміття

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Ікумі Накамура
Ікумі Накамура / Getty Images

Про "Пошту Росії" жартують вже давно: то відправлення прийде на пів року пізніше, то з ним щось станеться. Однак, ці жарти не безпідставні, адже креативний директор японської компанії Tango Gameworks замість подарунку від російського фаната отримала купку сміття.

Ікумі Накамура опублікувала в своєму Twitter воістину жалісливе відео. Інтернет-зірка розпаковує посилку від фаната, але виявляє в коробці лише відлуння колишньої величі: по дорозі з Росії в Японію керамічний сувенір розбився.

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Жінка, втім, подякувала і за такий сюрприз І щоб старання фаната не пройшли даром, Ікумі взялася за відновлення керамічної фігурки, і вже досягла успіху в цьому.


Відновлення подарунку

Хто така Ікумі Накамура? Це креативний директор японської компанії Tango Gameworks. Вперше жінка з'явилася на E3 під час презентації проекту Ghostwire: Tokyo і підкорила серця гравців. Користувачі масово підписуються на неї в соцмережах і купають у любові та увазі.

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Теги: Техно Новини Росії Ігри Новини Техно Японія Курйозні новини
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