Розробили сортувальника для конструктора LEGO: відео

Конструктор LEGO відкриває величезні можливості для творчості, однак для цього потрібно чимало деталей. Один із користувачів YouTube вирішив позбавити "конструкторів" від рутинної роботи – пошук необхідних деталей – та представив сортувальника деталей на основі нейромережі.

Деталі розробки

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Після двох років кропіткої роботи Деніел Вест створив з LEGO гігантський сортувальник деталей на основі нейромережі.

Після завантаження величезної колекції кубиків у велику чашу, в справу вступає штучний інтелект. Він ідентифікує і класифікує кожен елемент конструктора більш ефективно, ніж це здатна зробити людина.

Як працює сортувальник LEGO – дивіться відео

Принцип роботи сортувальника

На створення диво-машини в Деніела пішло 10 000 деталей LEGO. Конструкція приводиться в дію за допомогою мініатюрних моторів і електродвигунів. Вміст пересувається по стрічкових конвеєрах і потрапляє в "мішалку".



Сортувальник LEGO

Потік деталей записується на відео, Raspberry Pi обробляє інформацію і передає її на ноутбук, на якому запущена нейромережа. Програма порівнює кожен відзнятий елемент з базою даних з 3D-моделей всіх існуючих деталей і визначає, в яку з 18 сортувальних корзин слід покласти кубик. На обробку кожної деталі потрібно всього 2 секунди.

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