Розробили сортувальника для конструктора LEGO: відео

536 Читать новость на русском
Розробили сортувальника для конструктора LEGO / unsplash

Конструктор LEGO відкриває величезні можливості для творчості, однак для цього потрібно чимало деталей. Один із користувачів YouTube вирішив позбавити "конструкторів" від рутинної роботи – пошук необхідних деталей – та представив сортувальника деталей на основі нейромережі.

Деталі розробки 

До теми: У Google розповіли, як розвиватиметься штучний інтелект у 2020 році

Після двох років кропіткої роботи Деніел Вест створив з LEGO гігантський сортувальник деталей на основі нейромережі.

Після завантаження величезної колекції кубиків у велику чашу, в справу вступає штучний інтелект. Він ідентифікує і класифікує кожен елемент конструктора більш ефективно, ніж це здатна зробити людина.

Як працює сортувальник LEGO – дивіться відео

 

Принцип роботи сортувальника

На створення диво-машини в Деніела пішло 10 000 деталей LEGO. Конструкція приводиться в дію за допомогою мініатюрних моторів і електродвигунів. Вміст пересувається по стрічкових конвеєрах і потрапляє в "мішалку".


Сортувальник LEGO

Потік деталей записується на відео, Raspberry Pi обробляє інформацію і передає її на ноутбук, на якому запущена нейромережа. Програма порівнює кожен відзнятий елемент з базою даних з 3D-моделей всіх існуючих деталей і визначає, в яку з 18 сортувальних корзин слід покласти кубик. На обробку кожної деталі потрібно всього 2 секунди.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Поліція затримала депутата облради Києва за вимагання і викрадення людини
сьогодні
2536
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект робототехніка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 765
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2155
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2510
14 грудня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 4210
13 грудня 16:08 Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути
Анастасія Можаровська 519
Новини
Більше новин
Залиште відгук