Розробили сортувальника для конструктора LEGO: відео
Конструктор LEGO відкриває величезні можливості для творчості, однак для цього потрібно чимало деталей. Один із користувачів YouTube вирішив позбавити "конструкторів" від рутинної роботи – пошук необхідних деталей – та представив сортувальника деталей на основі нейромережі.
Деталі розробки
До теми: У Google розповіли, як розвиватиметься штучний інтелект у 2020 році
Після двох років кропіткої роботи Деніел Вест створив з LEGO гігантський сортувальник деталей на основі нейромережі.
Після завантаження величезної колекції кубиків у велику чашу, в справу вступає штучний інтелект. Він ідентифікує і класифікує кожен елемент конструктора більш ефективно, ніж це здатна зробити людина.
Як працює сортувальник LEGO – дивіться відео
Принцип роботи сортувальника
На створення диво-машини в Деніела пішло 10 000 деталей LEGO. Конструкція приводиться в дію за допомогою мініатюрних моторів і електродвигунів. Вміст пересувається по стрічкових конвеєрах і потрапляє в "мішалку".
Сортувальник LEGO
Потік деталей записується на відео, Raspberry Pi обробляє інформацію і передає її на ноутбук, на якому запущена нейромережа. Програма порівнює кожен відзнятий елемент з базою даних з 3D-моделей всіх існуючих деталей і визначає, в яку з 18 сортувальних корзин слід покласти кубик. На обробку кожної деталі потрібно всього 2 секунди.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно