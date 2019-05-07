Samsung відклала на невизначений термін вихід гнучкого смартфона Galaxy Fold

Компанія Samsung розіслала листи користувачам, які оформили попереднє замовлення на гнучкий смартфон Galaxy Fold. Судячи з усього, поставки інноваційної новинки затримаються на невизначений термін.

Чому затримують поставки смартфонів? Як повідомляє CNET, спочатку дебют Samsung Galaxy Fold в США запланували на 26 квітня, але потім південнокорейський гігант офіційно відклав його на більш пізні терміни за кілька днів до виходу. Таке рішення прийняли після появи повідомлень про поломки в зразках Galaxy Fold, наданих експертам для огляду.

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Компанія не має точної дати старту поставок. Samsung повідомила в квітні клієнтів, які попередньо замовили Galaxy Fold, про затримку поставок, пообіцявши, що надасть їм "більш конкретну інформацію про доставку протягом двох тижнів". Два тижні вже пройшли, але першим покупцям Galaxy Fold як і раніше неясно, коли вони зможуть отримати свій новий телефон.

Samsung повідомила в електронному посланні клієнтам, що "допомагає прогресу" в підвищенні якості телефону.

Це означає, що ми все ще не можемо підтвердити очікувану дату відвантаження. Ми надамо вам більш конкретну інформацію про доставку в найближчі тижні, – знову пообіцяла компанія своїм покупцям.

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