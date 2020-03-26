СБУ викрила хакерів, які обікрали банківські рахунки на 20 мільйонів
Хакерське угруповання за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало гроші з банківських рахунків. Кіберфахівці встановили, що за час діяльності хакери викрали 20 мільйонів гривень.
Шкідлива програма розсилала на електронні адреси повідомлення, щоб отримати доступ до системи "Клієнт-банк", повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
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Потім хакери незаконно переводили гроші на підставні рахунки та виводили у готівку. Збитки від злочинної діяльності становлять понад 20 мільйонів гривень.
За даними правоохоронців, 34 обшуки були проведені в Київській і Івано-Франківській областях та Одесі. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях, де було обладнання, кіберфахівці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, банківські картки та документи.
Комп'ютерна техніка хакерів / Фото: СБУ
СБУ повідомила 5 особам про підозру. Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом – цілодобовий домашній арешт. Стосовно інших двох фігурантів правоохоронці розглядають клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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