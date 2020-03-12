Сервіс Raketa запускає безконтактну доставку

Після запровадження карантину в Україні стало очевидно, що доставка їжі буде користуватись великими попитом. Сервіс Raketa вирішив убезпечити своїх клієнтів від можливого зараження Covid-2019 та запровадив послугу безконтактної доставки продуктів.

Як відомо, у лютому китайські сервіси доставки готової їжі та продуктів почали доставляти замовлення безконтактно.

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Після того, як в Україні запровадили карантин, сервіс Raketa теж вирішив ввести превентивні заходи безпеки, щоб захистити клієнтів і кур'єрів.

Як користуватись безконтактною доставкою

Аби обрати саме безконтактну доставку, потрідно зробити відповідну позначку в коментарях до замовлення. Після цього за замовлення треба заплатити банківською карткою.

Коли замовлення буде готове, кур'єр зателефонує до замовника та обговорить, де конкретно залишити пакет із замовленням, або ж передасть його з максимальним дотриманням запобіжних заходів.

"Всі наші кур'єри отримують базові засоби захисту - маски і дезінфікуючі засоби для рук. Крім того, ми опрацьовуємо можливість щоденного медичного огляду. Безконтактна доставка - ще один крок для мінімізації контактів і зниження ризику захворювання", – кажуть в Raketa.

Ціна

Як запевнили у сервісі, ціна на безконтактну доставку залишається безкоштовною для клієнта, а вартість страв у додатку відповідають цінам в меню ресторанів.

Що відомо про Raketa? Сервіс запрацював у Києві наприкінці 2019 року. З того часу послуги Raketa поширились на Дніпро, Львів, Харків, Одесу та Вінницю. У 2020 році сервіс має намір організувати доставку у ще 15 містах.

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