Сервісами Google користується вже більше ніж 2 мільярдів активних користувачів
В інтерв'ю з Хав'єром Сольтеро, главою підрозділу Google G Suite, стало відомо про те, що в 2019 році компанія зафіксувала понад 2 мільярди активних користувачів щомісяця.
До переліку найпопулярніших сервісів входять:
- Gmail;
- Google Calendar;
- Google Talk;
- Google Docs;
- Google Sites.
Про це Сольтеро розповів виданню gizchina.
Цікаво Як ввімкнути нічну тему в Google Play на будь-яких Android-смартфонах
Сервіси Google в одному місці
Бандл сервісів від пошуковика формує Google G Suite. Все це хмарні сервіси, що надаються компанією Google для підприємств і груп людей.
Google об'єднає свої популярні сервіси однією програмою
Крім того, з'явилася інформація про те, що найближчим часом ці та інші сервіси будуть уживатися в одній програмі. Компанія наразі перебуває на стадії тестування, намагаючись поліпшити користувацький досвід програми.
Варто зазначити, що Google скасувала свій щорічний захід для розробників на тлі тривалого спалаху коронавіруса. Google I/O повинна була пройти з 12 по 14 травня цього року.
Компанія мала використовувати захід для презентації Android 11. У Google заявили, що наразі час розглядаються інші формати для анонса.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно