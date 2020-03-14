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Сервісами Google користується вже більше ніж 2 мільярдів активних користувачів

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Сервіси Goole зберуть в одній програмі / Ілюстративне фото

В інтерв'ю з Хав'єром Сольтеро, главою підрозділу Google G Suite, стало відомо про те, що в 2019 році компанія зафіксувала понад 2 мільярди активних користувачів щомісяця.

До переліку найпопулярніших сервісів входять:

  • Gmail;
  • Google Calendar;
  • Google Talk;
  • Google Docs;
  • Google Sites.

Про це Сольтеро розповів виданню gizchina.

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Сервіси Google в одному місці

Бандл сервісів від пошуковика формує Google G Suite. Все це хмарні сервіси, що надаються компанією Google для підприємств і груп людей.


Google об'єднає свої популярні сервіси однією програмою

Крім того, з'явилася інформація про те, що найближчим часом ці та інші сервіси будуть уживатися в одній програмі. Компанія наразі перебуває на стадії тестування, намагаючись поліпшити користувацький досвід програми.

Варто зазначити, що Google скасувала свій щорічний захід для розробників на тлі тривалого спалаху коронавіруса. Google I/O повинна була пройти з 12 по 14 травня цього року.

Компанія мала використовувати захід для презентації Android 11. У Google заявили, що наразі час розглядаються інші формати для анонса.

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Автор: Михайло Года
Теги: Інтернет Техно Новини Техно Google
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