Shenmue III: дата виходу, системні вимоги та трейлер гри
Третя частина гри Shenmue ще не вийшла, однак вже побувала у центрі кількох гучних скандалів. Спонсори проекту незадоволені тим, що гра стала ексклюзивом Epic Games Store, а геймери звернули особливу увагу на графіку гри, яка не відповідає стандартам 2019 року.
Як повідомляє Overclock3d, при цьому всьому Shenmue III отримала безпощадні системні вимоги.
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Наприклад, обсяг: 100 ГБ – саме стільки займе Shenmue III на жорсткому диску. Це немало навіть за мірками сучасних AAA-блокбастерів. Але зайвою «вагою» справа, на жаль, не обмежується.
Мінімальні системні вимоги
- ПроцесорIntel Core i5-4460
- ВідеокартаNVIDIA GeForce 650 Ti
- Оперативна пам'ять4 ГБ
Рекомендовані системні вимоги
- ПроцесорIntel Core i7-7700
- ВідеокартаNVIDIA GeForce 1070
- Оперативна пам'ять16 ГБ
Трейлер гри Shenmue III – дивіться відео
Дата виходу. Зауважимо, пригодницький екшен Shenmue III вийде 19 листопада на PC та PlayStation 4.
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