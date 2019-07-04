Shenmue III: дата виходу, системні вимоги та трейлер гри

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Shenmue III: дата виходу, системні вимоги та трейлер гри
Shenmue III: дата виходу, системні вимоги та трейлер гри / Фото з вільних джерел

Третя частина гри Shenmue ще не вийшла, однак вже побувала у центрі кількох гучних скандалів. Спонсори проекту незадоволені тим, що гра стала ексклюзивом Epic Games Store, а геймери звернули особливу увагу на графіку гри, яка не відповідає стандартам 2019 року.

Як повідомляє Overclock3d, при цьому всьому Shenmue III отримала безпощадні системні вимоги.

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Наприклад, обсяг: 100 ГБ – саме стільки займе Shenmue III на жорсткому диску. Це немало навіть за мірками сучасних AAA-блокбастерів. Але зайвою «вагою» справа, на жаль, не обмежується.

Мінімальні системні вимоги

  • ПроцесорIntel Core i5-4460
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce 650 Ti
  • Оперативна пам'ять4 ГБ

Рекомендовані системні вимоги

  • ПроцесорIntel Core i7-7700
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce 1070
  • Оперативна пам'ять16 ГБ

Трейлер гри Shenmue III – дивіться відео

 

Дата виходу. Зауважимо, пригодницький екшен Shenmue III вийде 19 листопада на PC та PlayStation 4.

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Теги: Техно Ігри
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