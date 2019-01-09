Що мають вміти працівники у 2019 році – LinkedIn оприлюднила рейтинг

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Що мають вміти працівники у 2019 році
Що мають вміти працівники у 2019 році / lynda.com

Соціальна мережа для встановлення ділових контактів LinkedIn оприлюднила рейтинг найбільш затребуваних навичок для працівників і компаній в 2019 році.

Про це пише ain.ua.

Так, кожна позиція відсилає до курсів на LinkedIn Learning – освітньої платформи, створеної на базі порталу Lynda.com, який LinkedIn викупила у 2015 році. На основі зібраних даних і був створений рейтинг.

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Топ-5 навичок для працівників:

  1. креативність;
  2. переконливість;
  3. вміння співпрацювати;
  4. гнучкість;
  5. тайм-менджемент.

Топ-25 навичок для компаній:

  1. хмарні обчислення;
  2. штучний інтелект;
  3. аналітичні судження;
  4. управління персоналом;
  5. UX-дизайн;
  6. розробка мобільних додатків;
  7. Відеопродакшн;
  8. лідерство в сфері продажів;
  9. переклад;
  10. аудіопродакшн;
  11. обробка натуральних запитів;
  12. наукові обчислення;
  13. ігрова розробка;
  14. SMM;
  15. анімація;
  16. бізнес-аналіз;
  17. журналістика;
  18. цифровий маркетинг;
  19. індустріальний дизайн;
  20. розробка стратегій конкуренції;
  21. створення служби підтримки;
  22. тестування софта;
  23. data science;
  24. комп'ютерна графіка;
  25. корпоративні комунікації.

Що таке LinkedIn? Це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. Тут зареєстровані користувачі можуть створювати і підтримувати список бізнес-контактів. LinkedIn також дає змогу публікувати інформацію про ділові поїздки, майбутні конференції, прочитані книги тощо. Соцмережу активно використовують для пошуку роботи.

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Теги: IT-бізнес Техно
Джерело: Техно
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