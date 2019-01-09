Що мають вміти працівники у 2019 році – LinkedIn оприлюднила рейтинг

Соціальна мережа для встановлення ділових контактів LinkedIn оприлюднила рейтинг найбільш затребуваних навичок для працівників і компаній в 2019 році.

Про це пише ain.ua.

Так, кожна позиція відсилає до курсів на LinkedIn Learning – освітньої платформи, створеної на базі порталу Lynda.com, який LinkedIn викупила у 2015 році. На основі зібраних даних і був створений рейтинг.

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Топ-5 навичок для працівників:

креативність; переконливість; вміння співпрацювати; гнучкість; тайм-менджемент.

Топ-25 навичок для компаній:

хмарні обчислення; штучний інтелект; аналітичні судження; управління персоналом; UX-дизайн; розробка мобільних додатків; Відеопродакшн; лідерство в сфері продажів; переклад; аудіопродакшн; обробка натуральних запитів; наукові обчислення; ігрова розробка; SMM; анімація; бізнес-аналіз; журналістика; цифровий маркетинг; індустріальний дизайн; розробка стратегій конкуренції; створення служби підтримки; тестування софта; data science; комп'ютерна графіка; корпоративні комунікації.

Що таке LinkedIn? Це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. Тут зареєстровані користувачі можуть створювати і підтримувати список бізнес-контактів. LinkedIn також дає змогу публікувати інформацію про ділові поїздки, майбутні конференції, прочитані книги тощо. Соцмережу активно використовують для пошуку роботи.

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