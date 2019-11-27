Що не так із сервісом Google Stadia: в компанії зробили важливу заяву

Однією з найгучніших історій минулого тижня став запуск довгоочікуваної "хмарної" платформи Google Stadia. Компанія обіцяла геймерам золоті гори: високу продуктивність та цікаві функції, однак реліз не вдався.

Що сталося

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Однією з претензій з боку гравців стала роздільна здатність: як виявилося, багато ігор не підтримують обіцяний формат 4K при 60 fps. В чому справа? Представники Google запевняють, що проблема в розробників.

Спочатку про проблему написали автори сайту 9to5google, потім з’явилися відео від Digital Foundry. Незабаром після появи претензій портал Eurogamer поділився офіційною заявою Google. За словами компанії, вона надала своїм партнерам свободу: ті вільні вибирати будь-які методи для "досягнення найкращої якості картинки і частоти кадрів".

Анонс Google Stadia – дивіться відео

Що про це говорить Google

"Розробники, що займаються іграми для Stadia, намагаються забезпечити кращий потоковий досвід для кожного тайтла. Як ви бачите на всіх платформах, це включає в себе різні методи досягнення найкращої якості. Ми надаємо розробникам свободу в цій справі на Stadia, і вражені тим, чого вони змогли досягти вже зараз", – заявили в Google.

Ми вважаємо, що багато розробників можуть і в більшості випадків будуть удосконалювати свої творіння на Stadia. І оскільки Stadia використовує наші центри обробки даних, автори зможуть швидко впроваджувати інновації без необхідності завантажувати патчі або навіть самі ігри,

– додали представники Google.

Реакція геймерів на повідомлення

Багато хто побачив у цьому посланні спробу перекласти вину за місцями оманливу рекламну кампанію на плечі самих авторів ігор.

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Особливо дивно подібне твердження виглядає на тлі гучних обіцянок віце-президента Google Філа Харрісона: він обіцяв користувачам 4K у всіх доступних на платформі тайтлах на запуску платформи. Чого не сталося. Публіка дивується, але ситуація завжди може змінитися.

Що відомо про Google Stadia? Це хмарний ігровий потоковий сервіс від компанії Google, раніше відомий під назвою Project Stream. Сервіс став доступний 19 листопада 2019 року в 30 країнах. Ігри сервісу доступні для різних пристроїв: ноутбуків, настільних комп'ютерів, телевізорів, планшетів і телефонів.



Особливістю сервісу представники компанії називали можливість стрімінгу комп'ютерних ігор на пристрій користувача у роздільній здатності 4К і 60 кадрах в секунду. Компанія також обіцяла можливість отримання відеозображення у розширенні 8К і 120 кадрів в секунду.



Про доступність Google Stadia на українському ринку наразі нічого не відомо.

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