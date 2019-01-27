Що шукали в інтернеті європейці у 2018-му: цікава статистика
Найбільше жителі Європи користувалися в інтернеті електронною поштою – 73%. Друге місце зайняв пошук інформації про товари і послуги, 70%, а третє – соціальні мережі, 56%.
Як показує статистика Євростату, популярними запитами залишилися здоров'я та музика. Так, інформацію про здоров'я шукали 52% європейців, а про музику – 48%.
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До того ж, 42% жителі Європи використовували інтернет для телефонних і відео-дзвінків, а 29% – для відеоігор.
Статистика Євростату також показує, що 85% європейців віком 16-74 роки сиділи в інтернеті у 2018 році.
Цікаво, що в Україні найпопулярнішіні запити у Google 2018 року були такими:
- ЧС 2018
- Мажор 3 сезон
- Євробачення 2018
- Школа 2 сезон
- Поліцейські з Рубльовки 3 сезон
- Кемерово
- фільми 2018
- Марина Поплавська
- Холостяк 8
- Олімпіада 2018
Джерело: Техно
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