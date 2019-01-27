Що шукали в інтернеті європейці у 2018-му: цікава статистика

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Європейцям найбільше потрібен інтернет для використання електронної пошти
Європейцям найбільше потрібен інтернет для використання електронної пошти / ckp.in.ua

Найбільше жителі Європи користувалися в інтернеті електронною поштою – 73%. Друге місце зайняв пошук інформації про товари і послуги, 70%, а третє – соціальні мережі, 56%.

Як показує статистика Євростату, популярними запитами залишилися здоров'я та музика. Так, інформацію про здоров'я шукали 52% європейців, а про музику – 48%. 

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До того ж, 42% жителі Європи використовували інтернет для телефонних і відео-дзвінків, а 29% – для відеоігор. 

Інтернет Статистика Європа

Статистика Євростату також показує, що 85% європейців віком 16-74 роки сиділи в інтернеті у 2018 році.

Інтернет Статистика Європа

Цікаво, що в Україні найпопулярнішіні запити у Google 2018 року були такими: 

  1. ЧС 2018
  2. Мажор 3 сезон
  3. Євробачення 2018
  4. Школа 2 сезон
  5. Поліцейські з Рубльовки 3 сезон
  6. Кемерово
  7. фільми 2018
  8. Марина Поплавська
  9. Холостяк 8
  10. Олімпіада 2018
Теги: Техно Інтернет Google Європа Ігри
Джерело: Техно
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