Що шукали в інтернеті європейці у 2018-му: цікава статистика

Найбільше жителі Європи користувалися в інтернеті електронною поштою – 73%. Друге місце зайняв пошук інформації про товари і послуги, 70%, а третє – соціальні мережі, 56%.

Як показує статистика Євростату, популярними запитами залишилися здоров'я та музика. Так, інформацію про здоров'я шукали 52% європейців, а про музику – 48%.

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До того ж, 42% жителі Європи використовували інтернет для телефонних і відео-дзвінків, а 29% – для відеоігор.

Статистика Євростату також показує, що 85% європейців віком 16-74 роки сиділи в інтернеті у 2018 році.

Цікаво, що в Україні найпопулярнішіні запити у Google 2018 року були такими: