Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті

Від різного роду обманів із покупками в інтернеті не застрахований ніхто. При цьому мало хто знає, що ці гроші можна повернути на рахунок своєї банківської картки.

Як діяти у цій ситуації розповіли в управлінні юстиції у Львівській області. Для цього існує спеціальний термін чарджбек.

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Що таке чарджбек (від англійської chargeback)? Це можливість повернення грошей на карту в разі неправомірних дій продавця або інших шахрайських дій в інтернеті.

Аби повернути кошти, потрібно подати заяву в банк на опротестування транзакцій. Деякі банки навіть надають власні шаблони заяв.

Також користувачі повинні надати докази (листування з продавцем до виникнення конфліктної ситуації, переписка у соціальних мережах, договір, скріншоти) для повернення коштів.

Інструмент чарджбеку працює тільки з платіжними системами Visa або MasterCard.

Є кілька умов, за яких можна повернути гроші:

Якщо товар не доставлений; Продукт є підробкою; Товар не відповідає тому, який був вказаний на сайті. Списана сума є більшою, ніж заявлена вартість товару; З карти списана сума за товар, який власник не купував; Також чарджбек можна застосувати, якщо банкомат не видав грошей, але списав з карти.

При цьому банк може відмовити у чарджбеку. Тут тут є кілька нюансів:

Якщо оплата здійснена понад 540 днів тому; Якщо користувач платив готівкою; Якщо оплата відбулась за прямим переказом або з картки на картку.

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