Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті

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Що таке чарджбек: як повернути гроші в інтернеті
Що таке чарджбек / 5.ua

Від різного роду обманів із покупками в інтернеті не застрахований ніхто. При цьому мало хто знає, що ці гроші можна повернути на рахунок своєї банківської картки.

Як діяти у цій ситуації розповіли в управлінні юстиції у Львівській області. Для цього існує спеціальний термін чарджбек.

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Що таке чарджбек (від англійської chargeback)? Це можливість повернення грошей на карту в разі неправомірних дій продавця або інших шахрайських дій в інтернеті.

Аби повернути кошти, потрібно подати заяву в банк на опротестування транзакцій. Деякі банки навіть надають власні шаблони заяв.

Також користувачі повинні надати докази (листування з продавцем до виникнення конфліктної ситуації, переписка у соціальних мережах, договір, скріншоти) для повернення коштів.

Інструмент чарджбеку працює тільки з платіжними системами Visa або MasterCard.

Є кілька умов, за яких можна повернути гроші:

  1. Якщо товар не доставлений;
  2. Продукт є підробкою;
  3. Товар не відповідає тому, який був вказаний на сайті.
  4. Списана сума є більшою, ніж заявлена вартість товару;
  5. З карти списана сума за товар, який власник не купував;
  6. Також чарджбек можна застосувати, якщо банкомат не видав грошей, але списав з карти.

При цьому банк може відмовити у чарджбеку. Тут тут є кілька нюансів:

  1. Якщо оплата здійснена понад 540 днів тому;
  2. Якщо користувач платив готівкою;
  3. Якщо оплата відбулась за прямим переказом або з картки на картку.

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Теги: Шахрайство Новини Техно Техно Інтернет
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