Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
Від різного роду обманів із покупками в інтернеті не застрахований ніхто. При цьому мало хто знає, що ці гроші можна повернути на рахунок своєї банківської картки.
Як діяти у цій ситуації розповіли в управлінні юстиції у Львівській області. Для цього існує спеціальний термін чарджбек.
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Що таке чарджбек (від англійської chargeback)? Це можливість повернення грошей на карту в разі неправомірних дій продавця або інших шахрайських дій в інтернеті.
Аби повернути кошти, потрібно подати заяву в банк на опротестування транзакцій. Деякі банки навіть надають власні шаблони заяв.
Також користувачі повинні надати докази (листування з продавцем до виникнення конфліктної ситуації, переписка у соціальних мережах, договір, скріншоти) для повернення коштів.
Інструмент чарджбеку працює тільки з платіжними системами Visa або MasterCard.
Є кілька умов, за яких можна повернути гроші:
- Якщо товар не доставлений;
- Продукт є підробкою;
- Товар не відповідає тому, який був вказаний на сайті.
- Списана сума є більшою, ніж заявлена вартість товару;
- З карти списана сума за товар, який власник не купував;
- Також чарджбек можна застосувати, якщо банкомат не видав грошей, але списав з карти.
При цьому банк може відмовити у чарджбеку. Тут тут є кілька нюансів:
- Якщо оплата здійснена понад 540 днів тому;
- Якщо користувач платив готівкою;
- Якщо оплата відбулась за прямим переказом або з картки на картку.
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