Шість країн Євросоюзу створили кіберспецназ для участі в інформаційній війні

Зовсім нещодавно з'ясувалося, що Литва очолить новий підрозділ військових сил Євросоюзу – кіберспецназау. Війська, які довгий час вважалися інтернет-жартом, стали реальністю: оперативники боротимуться проти різного роду кібератак та шахрайства.

Деталі створення європейського кіберспецназу

Меморандум про створення кіберспецназу підписали шість країн – Литва, Естонія, Польща, Хорватія, Нідерланди та Румунія. Співробітники новоствореного військового підрозділу будуть вести чергування в різних точках земної кулі і оперативно реагуватимуть на різні кібератаки – причому як віртуально, так і фізично, повідомляє 4pda.

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Ми повинні об'єднати зусилля, тому що кібервійна вже йде, і вона немає меж. Це також чіткий і конкретний приклад того, як країни ЄС можуть зробити свій внесок в європейську оборону невійськовими засобами і підтримати зусилля НАТО з оборони і стримування,

– заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Кібернетичні сили швидкого реагування вже почали роботу. Зараз підрозділом керує Литва, проте інші країни-учасниці візьмуть естафету в майбутньому. Ще сім країн – Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Словенія і Фінляндія – зазначені. як спостерігачі проєкту, а надалі можуть стати і його учасниками.

Ще у 2017 році Литва запропонувала створити Сили кібернетичного реагування ЄС в рамках PESCO.

Що таке PESCO?Це ініціатива ЄС, орієнтована на створення сучасного європейського військового потенціалу і заохочення країн до розвитку співпраці шляхом об'єднання проєктів та ініціатив, спрямованих на зміцнення спроможності ЄС реагувати на загрози в Європі та сусідніх регіонах.

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