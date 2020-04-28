Штрафи за порушення дорожнього руху можна перевірити через смартфон

Український стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.

Як інформує epravda.com.ua, аби перевірити наявність штрафів, потрібно ввести номер посвідчення водія, ІПН або серією та номер штрафу.

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Додаток оновили спільно із Міністерством внутрішніх справ України.

"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус оплати. Тому що сплачено, не означає погашено", – пояснив засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров.

Популярність "Штрафи UA" постійно зростає / epravda.com.ua

Інша корисна функція

Раніше 24 канал повідомляв, що Штрафи UA допомагав винагороджувати "хорошу поведінку водія". За хороше водіння він отримує до 18% кешбеку від суми страхування.

Додаток може оцінити стиль та манеру водіння конкретного водія і та мотивувати його покращувати ці навички. Сервіс повноцінно запрацював 10 січня.

Спочатку він був доступний лише для користувачів смартфонів на iOS. Зараз сервіс доступний для Android-користувачів.

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