Скандал навколо Metro: Exodus – автор серії книг вибачився перед фанатами

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Дмитро Глуховський
Дмитро Глуховський / Новая газета

Автор книжного циклу "Метро" Дмитро Глуховський попросив вибачення геймерам. На такий крок письменника підштовхнув скандал, який розгорівся навколо гри Metro: Exodus.

Що сталося? Ресурс 4PDA повідомляє, що публіка, незадоволена виходом гри з Steam, кілька днів невтомно продовжує лаяти розробників і погрожувати 4A Games повним ігноруванням релізу. Студія вже намагалася врятувати ситуацію, однак офіційна заява, мабуть, не здійснила очікуваного ефекту: довелося пускати в хід важку артилерію в особі батька серії.

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Відеозвернення опублікували в Instagram. Творець "Метро" попросив вибачення у фанатів, які відчувають себе обдуреними, і запевнив, що рішення про перехід в Epic Games Store ухвалювалося не ним.

Автор романів підкреслив, що довіряє думці видавництва, яке пішло на такий крок, і попросив геймерів "не зраджувати нас, точно так само як ми не зраджували вас всі ці роки".

Інший коментар Глуховського. Це вже не перший раз, коли Глуховський висловлюється на тему того, що відбувається з його дітищем. Кілька днів тому під одним з постів в Instagram письменник сказав, що не вбиває власну серію, – а просто стоїть осторонь і дивиться, як це роблять інші.

Скандальний коментар швидко видалили, однак знімок екрана встиг розійтися по мережі. Пізніше, щоправда, преса засумнівалася в достовірності скріншотів, але така гучна заява, навіть якщо вона і була фейком, зробило свою справу – ще більше заохотило публіку.

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Теги: Техно Ігри 4A Games
Джерело: 24 Канал
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