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Смарт-годинники Apple Watch отримають можливість апгрейду

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/ Unsplash

Смарт-годинники Apple Watch збільшують кількість функцій з кожним новим поколінням, але обмежують користувачів можливостями "заліза", яке встановили на заводі. Однак Apple запатентувала новий форм-фактор пристрою, який передбачає можливість апгрейду за допомогою додаткових модулів.

Що відомо про розробку

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Патент отримав назву "Модульна система для годинників" і був зареєстрований Управлінням з патентів і товарних знаків США, повідомляє Apple Insider.

Установка нових модулів буде здійснюватися, відповідно до представлених креслень, з нижнього боку Apple Watch за допомогою кріплення на спеціальні болти.


Новий патент Apple


Apple запатентувала модульну систему годинників

Для комутації змінних елементів з ґаджетом передбачається використання підпружиненого штифта. При цьому Apple наголошує на важливості збереження герметичності пристрою для відповідності стандартам захисту від води і пилу.

В якості додаткових модулів розглядаються сенсори, акумулятори, контролери та різні допоміжні датчики.

Дата анонсу

Передбачувана дата появи перших модульних годинників Apple виробником поки не оголошена.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Розумний годинник Розробки Apple Ґаджети
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