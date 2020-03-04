Смартфон Google Pixel 4A засвітився на "живих" знімках

Перша інформація щодо планів Google випустити смартфон Pixel 4A з’явилася в мережі ще в грудні 2019 року, а пізніше стало відомо, що ґаджет вийде в трьох модифікаціях. Тепер же в мережі опублікували якісні знімки новинки, які розкривають його дизайн.

Опубліковані інсайдерами знімки демонструють ґаджет з обох сторін, передає MSPowerUser.

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Дизайн смартфона

У верхньому лівому кутку екрана з тонкими рамками розмістили отвір для фронтального модуля. З чуток, діагональ дисплея новинки становить від 5,7 до 5,8 дюйма.



Дизайн Google Pixel 4A

На задній кришці розмістили єдину основну камеру (імовірно, з роздільною здатністю 12,2 Мп) і сканер відбитків пальців.



Google Pixel 4A отримає один модуль камери

Інші характеристики

Згідно з попередніми витокам, Google Pixel 4A буде побудований на базі процесора Snapdragon 730 або Snapdragon 765 з підтримкою мереж п'ятого покоління, в залежності від модифікації. Пристрій обладнають як мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті і сховищем на 64 ГБ для базової версії.

Ґаджету також приписують порт USB Type-C і 3,5-міліметровий аудіороз'єм, інші характеристики майбутньої новинки невідомі.

Дата анонсу

Раніше очікувалося, що виробник розкриє більше інформації про пристрій на конференції Google I/O, але після скасування заходу дата анонса смартфона залишається під питанням.

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