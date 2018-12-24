Смартфон Huawei P30 Pro отримає революційну камеру: деталі
Один із найбільш авторитетних інсайдерів Еван Бласс поділився подробицями щодо майбутніх флагманських смартфонів від компанії Huawei. За останньою інформацією, китайський виробник планує запровадити ще більше революційних технологій в мобільній фотографії.
Про це повідомляє FoneArena.
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"Huawei P30 обіцяє стати ще одним просунутим пристроєм по частині камери. За словами людини, хто бачив смартфон, у нього буде потрійна основна камера з максимальною роздільною здатністю 40 Мп і п'ятикратним зумом без втрати якості, а також 24-мегапіксельна селфі-камера. І це навіть не Pro-версія", – написав Еван Бласс у своєму Twitter-акаунті.
Судячи з опису, камера в звичайному Huawei P30 буде схожа з такою в P20 Pro і Mate 20 Pro. Також з'явилася попередня інформація і про смартфон P30 Pro з чотирма основними камерами. Одна з них буде відповідати за 3D-сканування, яке перевершує ToF в смартфонах Oppo. Крім того, P30 Pro отримає 10-кратний гібридний зум без втрати якості і 5-кратний оптичний, який застосують вперше в смартфонах.
Неофіційний рендер смартфона Huawei P30 Pro
Відзначимо, презентація Huawei P30 і P30 Pro очікується на початку наступного року.
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